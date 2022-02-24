KOÇ: AKTİF ve hızlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde çok fazla duruyorsunuz.

Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.

BOĞA: AİLENİZİN rahatlığı için yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sevdikleriniz söz konusu olduğunda, tüm zamanınızı onlara harcayabiliyorsunuz. Bugün evinizle ilgili birçok değişimler söz konusu olacak.

İKİZLER: BİLİNÇLİ karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Özdeğeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönünüzü ortaya koymayı arzuluyorsunuz.

YENGEÇ: GÜÇLÜ mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili ilginç gelişmeler oluyor. Yeni şartlar lehinize gelişmesi, sizi bir çok konuda şaşırtacak.

ASLAN: KARIŞIK düşünceler içindesiniz ve kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, iddialar konusunda denetimli gitmelisiniz.

BAŞAK: ESPRİLİ zekanızı ve yeteneklerinizle birleştirerek, etkileyemeyeceğiniz kişi yok. Girişimci yapınızla dikkat çekecek ve yoğun bir göreceksiniz. Entelektüel konularda yeni açılımlar söz konusu olacak.

TERAZİ: SOSYAL yapınızın getirdiği avantajları kullanmak için güzel fırsatlar var. Çevresel ilişkilerinizde geleneksel olayların karşınıza çıkmasıyla bir çok konunun gelişmesini önleyebilirsiniz.

AKREP: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle önemli kararlar alabilirsiniz. Yeteneklerinizin ortaya çıkması için gösterdiğiniz çaba, her zaman olumlu olmayabilir.

Zorlandığınızı hissedeceksiniz.

YAY: MESLEKİ konuların ön sıralarda yer almasıyla başka işleriniz birikiyor.

Maddi konulara yaklaşım tarzınız son derece dürüstçe. Çözümlenmesi zor olayları sonuçlandırabilirsiniz.

OĞLAK: ENERJİNİZİ kullanmadığınız zaman motivasyonunuz bozulabiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz.

Yapacağınız organizasyonlarda kendinizi ortaya koyuyorsunuz.

KOVA: BUGÜN, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve bir çok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz.

BALIK: PARTNERİNİZLE karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli.

Bugün yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Siz, ne istediğiniz bilen ender kişilerden birisiniz.