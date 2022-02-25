KOÇ: ÇEVRENİZİN sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli.

Fakat kendinizi çok yıpratıyor ve disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.

BOĞA: AŞK yaşantınızda birçok alternatif var.

Çok amaçlı bir yaşam tarzınız olduğu için çevrenize farklı gelebilirsiniz. Kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri istemeden etkileyeceksiniz.

İKİZLER: CESUR ve zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Güneş ve Neptün Balık burcunda ilerlerken, sağlam dostlukların etkisiyle daha mutlu olacaksınız.

Pürüzlerden kurtulun.

YENGEÇ: Bugün arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var. Onların paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz.

Özgürce davrandığınız zaman başarı yüzdeniz artacak.

ASLAN: ÖNEMLİ anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen kuruntularınız yüzünden problemleri abartıyorsunuz.

Ailevi değerlerinizi ortaya çıkaracak ve onlarla olmak isteyeceksiniz.

BAŞAK: KARŞIT düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olaylar sizin için önemli. Kendinizi yönlendirme konusunda başarılısınız.

TERAZİ: KİŞİSEL olayları ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için önemli. Jüpiter geri gitmesine rağmen olumlu enerjisini size aktarmak için sanki söz vermiş gibi.

AKREP: RİSKLERE karşı dayanılmaz bir arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde ani gelişen kıskançlıklar zor anlar yaşatacak.

Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

Bu aralar eğlenceyle aranız iyi.

YAY: ORGANİZASYON yeteneğinizin belirgin olduğunu çevrenize ispat edeceksiniz.

Değişiklik size iyi gelecektir. İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçluyorlar ama aldırmıyorsunuz.

OĞLAK: DÜŞÜNMEDEN ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmalısınız. Yaşam enerjinizin güçlü olması, hata getiriyor.

KOVA: KARŞI tarafın denge konusunda yapacağı hataları kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. İhtimallerden yola çıkarak sonuca hızlı gideceksiniz. Ortaklıklar konusunda zorlanmanız işe yarayacak.

BALIK: ORTAKLIKLAR ve iş yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog, sizi tatmin edebilir. Bazı düşüncelerinizi kimseyle paylaşmıyorsunuz.