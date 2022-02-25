KOÇ: ÇEVRENİZİN sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli.
Fakat kendinizi çok yıpratıyor ve disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.
BOĞA: AŞK yaşantınızda birçok alternatif var.
Çok amaçlı bir yaşam tarzınız olduğu için çevrenize farklı gelebilirsiniz. Kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri istemeden etkileyeceksiniz.
İKİZLER: CESUR ve zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Güneş ve Neptün Balık burcunda ilerlerken, sağlam dostlukların etkisiyle daha mutlu olacaksınız.
Pürüzlerden kurtulun.
YENGEÇ: Bugün arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var. Onların paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz.
Özgürce davrandığınız zaman başarı yüzdeniz artacak.
ASLAN: ÖNEMLİ anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen kuruntularınız yüzünden problemleri abartıyorsunuz.
Ailevi değerlerinizi ortaya çıkaracak ve onlarla olmak isteyeceksiniz.
BAŞAK: KARŞIT düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olaylar sizin için önemli. Kendinizi yönlendirme konusunda başarılısınız.
TERAZİ: KİŞİSEL olayları ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için önemli. Jüpiter geri gitmesine rağmen olumlu enerjisini size aktarmak için sanki söz vermiş gibi.
AKREP: RİSKLERE karşı dayanılmaz bir arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde ani gelişen kıskançlıklar zor anlar yaşatacak.
Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.
Bu aralar eğlenceyle aranız iyi.
YAY: ORGANİZASYON yeteneğinizin belirgin olduğunu çevrenize ispat edeceksiniz.
Değişiklik size iyi gelecektir. İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçluyorlar ama aldırmıyorsunuz.
OĞLAK: DÜŞÜNMEDEN ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmalısınız. Yaşam enerjinizin güçlü olması, hata getiriyor.
KOVA: KARŞI tarafın denge konusunda yapacağı hataları kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. İhtimallerden yola çıkarak sonuca hızlı gideceksiniz. Ortaklıklar konusunda zorlanmanız işe yarayacak.
BALIK: ORTAKLIKLAR ve iş yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog, sizi tatmin edebilir. Bazı düşüncelerinizi kimseyle paylaşmıyorsunuz.