KOÇ: Becerikli olduğunuz bir gün. Olumlu çabalarınız istediğiniz sonucu veriyor. Örgütleme yeteneğinizi doğru kullanacaksınız. Gizli hayranlarınızın sayısı bir hayli fazla. Duygularınız sabit değil.
BOĞA: Her şeyi önceden planlamanıza rağmen, yaşadığınız aksilikler sizin motivasyonunuzu bozuyor. Kayıplarınız olabilir. Dikkat edin. Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız problemleri biraz da siz yaratıyorsunuz.
İKİZLER: Yaşantınızda var olan heyecan dalgalarına mani olamıyorsunuz. Kendinizle oldukça barışıksınız. Siz de biliyorsunuz.
Her an hareket halindesiniz. Çevrenizin ilgi odağı olmanız sizi mutlu ediyor.
YENGEÇ: İş yaşantınızda bile duygularınızla iç içe yaşıyorsunuz. Gereksiz alınganlıklarınız, size olumsuzluklar yaşatsa da değişemiyorsunuz.
Aşk; yaşamı hissetmekse, bu duyguyu sizden daha iyi anlayan yok.
ASLAN: Kendi dediklerinizi yaptığınız için, hatalarınıza da sahip çıkıyorsunuz. Tekrarlardan bıkmıyorsunuz. Yaşamı coşku içinde yaşayan ender insanlardan biri olmanız, sizi diğerlerinden farklı kılıyor.
BAŞAK: Enerjinizi olumlu kullandığınızda daha da motive oluyorsunuz. Güçlü kararlarla kendinizi ispat ediyorsunuz. Her aşk güzeldir ve her sevgi farklı yaşanır. Geçmişinizin eskimesine izin vermiyorsunuz.
TERAZİ: Aynı anda birçok kişiye söz verince zor durumda kalabilirsiniz. Her zaman dengelerinizi koruyabilirsiniz. Bugün aşkın size gelmesini istemiyor ve kapılarınızı kendinize kapatıyorsunuz.
AKREP: Konulara cesaretle atılmanız çevrenize örnek oluyor. Her konuda sabrınız sayesinde başarılı oluyorsunuz. Olağanüstü aşklardan yanasınız. Yaşantınızın her karesinde, farklı bir şeyler olmalı.
YAY: Farklı işleri bir arada yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Tek düze işler size göre değil. Çevrenize fazlasıyla açıksınız. duygusal yapınızı pek anlayamazlar.
Olaylara yaklaşımınız farklı.
OĞLAK: Çalışma hayatınızda yaşadığınız zorluklar karşısında savaşma gücünüz artıyor.
Sakladığınız gizli yaralarınız var. Duygu çatışması yaşadığınız bugün her şey sizin ölçülerinizin dışında gelişiyor.
KOVA: Gündeminizdeki olaylar sizin istediğiniz gibi gelişmeyecek. Çünkü sizin fikirleriniz başkalarının düşüncelerine çok ters. Aşka korkuyla yaklaşıyorsunuz.
Kaybetme duygusu sizi olumsuz etkiliyor.
BALIK: Sadece kendi duygularınızın onaylandığı bir dünyada yaşamanız, sizi olumsuz etkiliyor. Çevrenizi, isteseniz de şekillendirmeniz mümkün değil. Yeni duygulara yelken açmanızın zamanı geldi.