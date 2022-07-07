KOÇ: Kuruntulu tavırlarınızla, çevrenizi şaşırtacağınız bir gün. Yanınızdaki kişilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyor ve kendi duygularınızla hareket ediyor, hiç kimseye güvenmiyorsunuz.

BOĞA: Yoğun çabalarınızın sağlayacağı avantajlarla kuruntularınızı yenmelisiniz.

Çünkü herkesten daha fazla yorulmanıza neden oluyor. Sevdikleriniz sizi anlamak istiyor fakat ifade zorluğu yaşıyorsunuz.

İKİZLER: Partnerinizin de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır. Gerekli desteği ona sağladığınız müddetçe, yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir. Köklerinizi sorgulama konusunda ilginç bir tavır sergiliyorsunuz.

YENGEÇ: Çevrenize kızdığınız anda, duygularınızı içinize kilitliyor, kimse ile konuşmak istemiyorsunuz.

Güçlü kararlar verebilecek bir dönemden geçiyorsunuz. Duygularınızı frenlemede üzerinize yok.

ASLAN: Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz. İş yaşamınızda aksayan durumlar sizi çok fazla ilgilendirmemeli.

Sorumluluklarınızı yerine getiriyorsunuz.

Bugün yalnız kalmak istemeyeceksiniz.

BAŞAK: Çevrenizin davranışlarındaki farklılığı hissettiğiniz halde anlamak istemiyorsunuz.

Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası.

Çünkü o sizden haber bekliyor. Yoğun iş temponuz sizi olumsuz etkiliyor.

TERAZİ: Dengelerinizde, aksaklıklar çıktığında sıkıntınız artıyor. Birçok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, başarınızı artırıyor. Fırsatları doğru kullanmalısınız.

AKREP: Arzularınıza gem vurmayıp isteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Düşündüğünüz şeyleri çalıştığınız kişiler bile çözemiyor.

Bugün işinize pozitif yaklaşmalısınız.

YAY: Son günlerde bazı sorunlarınızı erteleyerek zaman kazanıyorsunuz. İçsel korkularınızı yenmelisiniz. Maddi konularda gizlilik söz konusu. Özgürlüğünüzü korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz.

OĞLAK: Kendinizi ispat etmek istediğiniz konularda, yeni başlangıçlar yapmayı hedefliyorsunuz.

Sezgilerinizi doğru kullanmalı ve düşüncelerinize farklı yaklaşıp adımlarınızı sakin atmalısınız.

KOVA: Çalışma yaşantınızda hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Çalıştığınız kişilerin size vereceği enerji çok önemli olacak. Sessiz kalarak birçok sorunu biriktiriyor olmanız sizi çok sıkacaktır.

BALIK: Kendinizi fazla zorlamamalısınız. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor ve bazı şeyler sizi aşmaya başladı. Arkadaşlarınızla ortak çalışmalarda sürtüşmeler olabilir.

Organizasyonlarda sorunlar çıkacaktır.