KOÇ: Enerjinizi doğru kullanmalısınız. Engelleri görüp adımlarınızı dikkatli atmalısınız.

Sadece kendi düşüncelerinizi savunduğunuz müddetçe sonuca varamazsınız.

Hatalarınızı kabul etmek zorundasınız.

BOĞA: Sadece kendi duygularınızın önemli olduğunu zannederek, hata üstüne hata yapıyorsunuz. Partnerinizle takışmayın.

Nasıl olsa o haklı çıkıyor. İçsel çatışmalarınız yüzünden ilişkiniz tehlikeye giriyor.

İKİZLER: Problemlerinizi gözünüzde fazla büyütüyor ve kendinizi üzüyorsunuz. Her şeyi zamana bırakmalısınız.. Geçmişinizle ilgili olaylarda siz haksızdınız. Bunu şimdi daha iyi anlayabiliyorsunuz.

YENGEÇ: Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını görüyorsunuz.

Sınırlarınızı aşmalısınız. Soruların cevabını, partnerinize sormalısınız. Her şeyi konuşarak açıklığa kavuşturacaksınız.

ASLAN: Sıra dışı işler için yaratılmışsınız. Fırsatları değerlendirdiğiniz zaman başarı sizin olacak. Sevdiğiniz kişi ile çatışma içinde olmanız sizin suçunuz. İsteklerinizde ısrar etmeniz, tartışmaya yol açıyor.

BAŞAK: Son günlerde fazla asabi olmanız, çevreniz tarafından hoş karşılanmıyor.

Bugün daha dikkatli olmalısınız. Duygularınızı ifade ederken titiz davranmazsanız, yanlış algılanıyorsunuz.

TERAZİ: İş yaşantınızda yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün alınganlıktan vazgeçmelisiniz. Oldukça hassas bir gündesiniz. Çevrenizden fazlaca etkileniyor ve her sözün etkisinde kalıyorsunuz.

AKREP: Mantığınız bugün işe yaramayabilir.

Olayların detayına inmemeli, kendinize bir program seçmelisiniz. Duygularınızı ifade ederken sabit düşüncelerden uzak kalmalısınız.

Bugün hata yapmaya açıksınız.

YAY: İş yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi tatmin etmiyor. Daha fazla zafere ihtiyacınız var. Nedensiz öfkenizin sebebi içsel sıkıntınız. Kendinizi ifade edemediğiniz zaman kaprisli oluyorsunuz.

OĞLAK: Bugün iş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Onlar sizinle aynı fikirde olmayabilir. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. Daha anlayışlı olmalısınız.

Sonuç lehinize gelişecek.

KOVA: Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Yaşadığınız her duygunun farklı bir anlamı olduğu muhakkak. Eski hatalarınızı düşünmelisiniz.

Cilt sorunlarınız olabilir.

BALIK: İşlerinizi başkalarına emanet ettiğiniz zaman problemler çıkıyor. Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. İlişkilerinizde karşı taraftan çok şey bekliyorsunuz. Oysa onun yapabileceği fazla bir şey yok.