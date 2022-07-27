KOÇ: DUYGULARINIZI, yaratıcılığınızla kombine edeceksiniz. İşlerinizin düzenli ilerlemesi, sizin iç disiplininizin olumlu gelişmesinden ileri geliyor. Çevrenizden gerekli desteği alamayabilirsiniz.

BOĞA: DUYGUSAL konularda kendinizle ilgili aşamalar kaydetmek istiyorsanız, yakın çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız.

Sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor.

İKİZLER: ÖZGÜVENİNİZİN yüksek olduğu bir gün ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz.

Zor olanı seçmek sizin tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız.

YENGEÇ: AİLEDE bazı dengeler gündem kazanacak.

Bugün sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Bilgilerinizi sergileme konusunda başarılısınız.

ASLAN: MADDİ konularınızın size kazandıracağı prestijleri inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.

Sakın acele kararlar vermeyin.

BAŞAK: YARATICILIĞINIZ konusunda engel tanımıyor ve kendinizi ifade edecek çalışmaları tercih ediyorsunuz.

Duygusal ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenmeler söz konusu olacak.

TERAZİ: ESTETİK yönden kendinize güvenmenize rağmen isteklerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyor ve kendi çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bugün yaşam konforunuzu beslemelisiniz.

AKREP: ARKADAŞ çevrenizde sabit bir kişiliğiniz var. Başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Aşırı uçlarda dolaşmadığınız zaman daha verimlisiniz.

YAY: MADDİ konularda gerekli atılımları yapmalısınız.

Olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz.

OĞLAK: TOPLUMDA iyi yerlerde olmak istiyor ve fikirlerinizdeki iniş-çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişiler üzerinde olumlu etki bırakacaksınız.

Duygularınızı saklıyorsunuz.

KOVA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. Kafanızın içinde birçok düşünce mevcut ve bugün yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız.

BALIK: BİRÇOK işi bir arada yaptığınız zaman kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz.

Mesleki anlamda size yarar sağlayacak birçok çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız.