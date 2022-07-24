KOÇ: Çok farklı konulara kafa yormanız ve hatta bazı girişimlerde bulunmanız güzel. Fakat o an için halledilmesi şart olmayan küçük pürüzlere takılmanız anlamsız. Zaman kaybetmeyin.

BOĞA: Beraber çalıştığınız kişilerle ilgili istemediğiniz davranışlardan çok etkileniyorsunuz.

Mevcut dengeyi korumak için zorlanıyor ve kendi isteklerinizi kabul ettirme adına planlar yapıyorsunuz.

İKİZLER: Özellikle son günlerde takıntı derecesine gelen partnerinizle ilgili düşünceleriniz sizi olumsuz etkileyebilir. Bu konuyu daha ılımlı ve keskin sınırlar içine sokmadan halletmelisiniz.

YENGEÇ: Bugün yapmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi aktiviteleri çalıştığınız kişilerle gerçekleştirin. Kişisel başarının önemli olmadığı değişikliğe ihtiyacınız var.

ASLAN: Yakın dostunuza vereceğiniz destekle yeni konular gündeme gelecek. Aranızdaki sorunları konuşma fırsatının doğması sizin konuya daha çözümleyici olarak yaklaşmanızı sağlayacak.

BAŞAK: Size yeni kazanımlar sağlayacak olan iş konusunda bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Fakat bu tür davranışınızın uygun olduğunu bilmelisiniz.

Dostlarınızla birlikte olun.

TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Sizin, dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.

AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.

Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

YAY: Yeni işlerle ilgili arayışlarınız sizi tatminsiz kılabilir. Bu noktada çok titiz ve detaycı düşünerek yanlış adımlar atmayınız.

Sezgilerinizden çok rasyonel düşüncelerinizle hareket tarzını belirleyin.

OĞLAK: Bugün, hareketli ve neşeli bir gündesiniz.

Ortama ayak uydurur ve çekingen kalmazsanız kazançlı çıkarsınız. Arkadaşlarınız arasında size farklı gelenlerle duygusal bağlarınızı güçlendirmelisiniz.

KOVA: Maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz.

Olumsuzluklardan fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir.

Temkinli olmaya yönelmelisiniz.

BALIK: Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmalar gündeme gelecek. Karşılıklı şartlar ve dingin ortam yaratma konusunda çaba göstermeniz gerekebilir.