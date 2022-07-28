KOÇ: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi geçiyor.
Çevrenizi sınayacağınız bir gün.
BOĞA: Kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Yapınızı bozmamalı, gerekli kişilere ulaşmalısınız.
İKİZLER: Bilinçaltınızda yoğunlaştığınız konular sizi olumlu etkiliyor. Bazı planlarınızın sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz.
YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Düşüncelerinizden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Bugün dostlarınız size oldukça iyi gelecek.
ASLAN: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
Paylaşım duygunuz çevreniz için önemli.
BAŞAK: Ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz.
İlginç arkadaşlıklar ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.
TERAZİ: Retro Jüpiter'in sizi zorlaması karşısında bazı engellere takılabilir ve kendinizi anlatma konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz.
Kendinizi daha da mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz. Aklınız karışık.
AKREP: Bugün duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdekilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Kalbini kırdıklarınızın gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz.
Küçük seyahat planları var.
YAY: Finans konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor.
Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.
Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları size enerji verecek.
OĞLAK: Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün.
İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.
KOVA: Yakın dostlarınızın size destek vereceği konular gündemde. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.
Bugün, yaratıcılığınız artıyor.
BALIK: Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışma ortamı yaratmamalısınız.
Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir.