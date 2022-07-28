KOÇ: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi geçiyor.

Çevrenizi sınayacağınız bir gün.

BOĞA: Kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Yapınızı bozmamalı, gerekli kişilere ulaşmalısınız.

İKİZLER: Bilinçaltınızda yoğunlaştığınız konular sizi olumlu etkiliyor. Bazı planlarınızın sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz.

YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Düşüncelerinizden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Bugün dostlarınız size oldukça iyi gelecek.

ASLAN: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

Paylaşım duygunuz çevreniz için önemli.

BAŞAK: Ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz.

İlginç arkadaşlıklar ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

TERAZİ: Retro Jüpiter'in sizi zorlaması karşısında bazı engellere takılabilir ve kendinizi anlatma konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz.

Kendinizi daha da mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz. Aklınız karışık.

AKREP: Bugün duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdekilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Kalbini kırdıklarınızın gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz.

Küçük seyahat planları var.

YAY: Finans konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor.

Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.

Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları size enerji verecek.

OĞLAK: Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün.

İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.

KOVA: Yakın dostlarınızın size destek vereceği konular gündemde. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

Bugün, yaratıcılığınız artıyor.

BALIK: Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışma ortamı yaratmamalısınız.

Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir.