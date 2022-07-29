KOÇ: Sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.
Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.
BOĞA: Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önlemek için, küçük molalar vermeli ve her şeyi ince düşünmelisiniz.
İKİZLER: İş yerinizde kişileri çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşler oluştuğunda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade edebilmelisiniz.
YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız.
Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz.
Özgürlüğünüz kısıtlandığında istediklerinizi yapmakta zorlanıyorsunuz.
ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz.
BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorluyorsunuz.
Bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz.
TERAZİ: İşinizle ilgili motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz.
Yalnız kalmak istemiyorsanız.
AKREP: Maddi konulardaki sıkıntıların devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde çok şüphecisiniz. Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.
YAY: Bugün elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz.
Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız, farklı dallarda da çalışmalısınız.
OĞLAK: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istememeniz bazen olumlu olmayabilir.
Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir.
Bugün ince işler peşinde koşacaksınız.
KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınarak bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. İç huzura önem vermelisiniz.
BALIK: Yaratıcılığınıza çok güveniyorsunuz.
Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Yapmak istediğiniz işlerin listesini yapın ve aceleye getirmeden tüm işlerinizi toparlayın.