KOÇ: Sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.

Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

BOĞA: Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önlemek için, küçük molalar vermeli ve her şeyi ince düşünmelisiniz.

İKİZLER: İş yerinizde kişileri çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşler oluştuğunda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade edebilmelisiniz.

YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız.

Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz.

Özgürlüğünüz kısıtlandığında istediklerinizi yapmakta zorlanıyorsunuz.

ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz.

BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorluyorsunuz.

Bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz.

TERAZİ: İşinizle ilgili motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz.

Yalnız kalmak istemiyorsanız.

AKREP: Maddi konulardaki sıkıntıların devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde çok şüphecisiniz. Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

YAY: Bugün elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz.

Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız, farklı dallarda da çalışmalısınız.

OĞLAK: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istememeniz bazen olumlu olmayabilir.

Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir.

Bugün ince işler peşinde koşacaksınız.

KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınarak bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. İç huzura önem vermelisiniz.

BALIK: Yaratıcılığınıza çok güveniyorsunuz.

Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Yapmak istediğiniz işlerin listesini yapın ve aceleye getirmeden tüm işlerinizi toparlayın.