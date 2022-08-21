KOÇ: Bu dönem size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde, ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istemeniz saygı görüyor.

BOĞA: Bugün, ortak çalışma içinde olacağınız önemli konular gündeme gelecek.

Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız.

Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız.

İKİZLER: İş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Onların spontane kullandıkları sözcükler sizi üzerken, canınızın sıkılmasına neden olacak ve o ana kadar aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacaktır.

YENGEÇ: Bu dönem daha dengeli mantıklı olacaksınız.

Yeni projeler ve yeni fikirler doğrultusunda, değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak.

ASLAN: Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın. Fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, çılgın aşk kaçamaklarına da hazırlanmalısınız. Tanıştığınız kişilere dikkat edin.

BAŞAK: Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz.

Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız.

Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz.

Oysa, enerji yüklü ve güçlü bir potansiyele sahipsiniz.

TERAZİ: Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermeyin. Hırslarınız yaşamınızı yönlendirecek. Amaçlarınıza ulaşmak için ılımlı adımlar atacaksınız.

AKREP: Kendinizi güçlü hissedecek ve bir başkası tarafından kişiliğinizin takdir edilmesi hoşunuza gidecek. Yaptığınız her işi ses getirirken, davranışlarınız takdir görecek.

YAY: Haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek ve yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar ortaya çıkacaktır.

OĞLAK: Koşullar ve içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Eski hatalarınızın, sizi rahatsız etmesini engellemek elinizde.

KOVA: Bugün riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz.

Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız.

BALIK: Bugün iletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.