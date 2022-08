KOÇ: Başarılı bir iş dönemi yaşadığınız halde hedeflerinizde zorlanıyorsunuz. Çevrenizle kuracağınız olumlu iletişim, size yardımcı olacaktır. Yaşamınızda aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor.



BOĞA: Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, iş başarınızı olumlu etkiliyor.

Bugün detaycısınız. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz.



İKİZLER: Yeni başlangıçların her zaman gerginlik getirdiğini sizde biliyorsunuz. Bugün maddesel güvenliğiniz ön planda olacak.

Kan bağı olduğunuz kişilere maddi konularda söz hakkı vermelisiniz.



YENGEÇ: Burcunuzda ilerleyen yönetici gezegeniniz Ay'dan destekler almaya başlıyorsunuz.

Ortak dostlarınızla yeni bir döneme giriyorsunuz. Hızlı hareket etmeyi amaçladığınız zaman başarılı oluyorsunuz.



ASLAN: Kendinize özgüveniniz o kadar tam ki, hiçbir konuda hata kabul etmek istemiyorsunuz.

Her işe yetişmeniz mümkün değil.

Ailenize de zaman ayırmalısınız. Dostlarınız her konuda size yardımcı olacaklar.



BAŞAK: Sorumluluğunuzun artması sizi olumsuz yönde etkilediğini zannediyorsunuz.

Aslında yaşam enerjinizin daha çok artıracak bir olay. İş konusunda, her türlü ayrıntıları hesaplamak zorundasınız.



TERAZİ: Mantıklı olduğunuzu biliyorsunuz.

Rekabetçi yapınız aşkta da kendini gösteriyor.

Sevgilerinizi farklı yaşadığınız için, yanlış anlaşılıyorsunuz. Tutkulu yapınız; sizi farklı ilişkilere sürüklüyor.



AKREP: Çevrenizdeki insanlardan uzaklaştığınız zaman, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz.

İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini sizde biliyorsunuz. Karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız bir gün.



YAY: İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız ortamlardasınız. Bazı paslaşmalar sonucunda günün ilerleyen saatlerinde istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz.



OĞLAK: Bugün, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu, olacak. Bir çok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız.

Etrafınızdaki insanlardan bağımsız olarak düşünün ve hareket edin.



KOVA: Planlı davrandığınız zaman, olaylar rayına oturuyor. Olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi istediğiniz gibi dengeleyeceksiniz. Önemli konular üzerinde yoğunlaşmanızı sağlayacak.



BALIK: Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zamana, başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor Bugün, olayları sürekli yargılayarak, duygusal tatminlerinizin çıtasını yüksek tutmak isteyeceksiniz.

