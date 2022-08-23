KOÇ: Başarılı bir iş dönemi yaşadığınız halde hedeflerinizde zorlanıyorsunuz. Çevrenizle kuracağınız olumlu iletişim, size yardımcı olacaktır. Yaşamınızda aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor.
BOĞA: Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, iş başarınızı olumlu etkiliyor.
Bugün detaycısınız. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz.
İKİZLER: Yeni başlangıçların her zaman gerginlik getirdiğini sizde biliyorsunuz. Bugün maddesel güvenliğiniz ön planda olacak.
Kan bağı olduğunuz kişilere maddi konularda söz hakkı vermelisiniz.
YENGEÇ: Burcunuzda ilerleyen yönetici gezegeniniz Ay'dan destekler almaya başlıyorsunuz.
Ortak dostlarınızla yeni bir döneme giriyorsunuz. Hızlı hareket etmeyi amaçladığınız zaman başarılı oluyorsunuz.
ASLAN: Kendinize özgüveniniz o kadar tam ki, hiçbir konuda hata kabul etmek istemiyorsunuz.
Her işe yetişmeniz mümkün değil.
Ailenize de zaman ayırmalısınız. Dostlarınız her konuda size yardımcı olacaklar.
BAŞAK: Sorumluluğunuzun artması sizi olumsuz yönde etkilediğini zannediyorsunuz.
Aslında yaşam enerjinizin daha çok artıracak bir olay. İş konusunda, her türlü ayrıntıları hesaplamak zorundasınız.
TERAZİ: Mantıklı olduğunuzu biliyorsunuz.
Rekabetçi yapınız aşkta da kendini gösteriyor.
Sevgilerinizi farklı yaşadığınız için, yanlış anlaşılıyorsunuz. Tutkulu yapınız; sizi farklı ilişkilere sürüklüyor.
AKREP: Çevrenizdeki insanlardan uzaklaştığınız zaman, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz.
İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini sizde biliyorsunuz. Karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız bir gün.
YAY: İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız ortamlardasınız. Bazı paslaşmalar sonucunda günün ilerleyen saatlerinde istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz.
OĞLAK: Bugün, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu, olacak. Bir çok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız.
Etrafınızdaki insanlardan bağımsız olarak düşünün ve hareket edin.
KOVA: Planlı davrandığınız zaman, olaylar rayına oturuyor. Olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi istediğiniz gibi dengeleyeceksiniz. Önemli konular üzerinde yoğunlaşmanızı sağlayacak.
BALIK: Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zamana, başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor Bugün, olayları sürekli yargılayarak, duygusal tatminlerinizin çıtasını yüksek tutmak isteyeceksiniz.