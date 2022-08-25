KOÇ: Yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleriniz gündemde. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.



BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.

Her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.



İKZİLER: : Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede ben de varım diyeceksiniz.

Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken karmaşa yaşayabilirsiniz. Dengelerinizin önemli olduğunu biliyorsunuz.



YENGEÇ: Olaylar karşısındaki yaklaşımlarınız, yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde başarıyorsunuz. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.



ASLAN: Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz.

Aşkınızı gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.

İstikrarı sağlamanız çok zor.



BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak. Maddi kaygılarınızın olacağı bir dönemdesiniz.



TERAZİ: Masraflarınızdaki artış biraz da kendi hatanız. Alış veriş yaparken, bütçenizi aşabilirsiniz.

Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz, istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.



AKREP: Karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz.

Öz değeri olan duygulardan yana olmanız yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. İlginç bir durum ortaya çıkacak.

Kozmik tesadüfler eski duyguları tetikliyor.



YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız.

Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.



OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.



KOVA: Aile bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şans yanında problemleri de beraberinde getirebilir.



BALIK: İsteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır.

Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün herkesi kolayca etkileyebiliyorsunuz.

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