KOÇ: Yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleriniz gündemde. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.
BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
Her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.
İKZİLER: : Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede ben de varım diyeceksiniz.
Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken karmaşa yaşayabilirsiniz. Dengelerinizin önemli olduğunu biliyorsunuz.
YENGEÇ: Olaylar karşısındaki yaklaşımlarınız, yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde başarıyorsunuz. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.
ASLAN: Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz.
Aşkınızı gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.
İstikrarı sağlamanız çok zor.
BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak. Maddi kaygılarınızın olacağı bir dönemdesiniz.
TERAZİ: Masraflarınızdaki artış biraz da kendi hatanız. Alış veriş yaparken, bütçenizi aşabilirsiniz.
Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz, istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.
AKREP: Karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz.
Öz değeri olan duygulardan yana olmanız yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. İlginç bir durum ortaya çıkacak.
Kozmik tesadüfler eski duyguları tetikliyor.
YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız.
Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.
OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.
KOVA: Aile bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şans yanında problemleri de beraberinde getirebilir.
BALIK: İsteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır.
Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün herkesi kolayca etkileyebiliyorsunuz.