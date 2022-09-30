KOÇ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyeceksiniz.

Görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalısınız.

BOĞA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmalısınız.

İKİZLER: İkili ilişkilerinizde bir canlanma söz konusu olacak. Partnerinizle birlikte yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve bir çok entelektüel konularda paylaşımlar yaşayacaksınız.

YENGEÇ: Bilinçaltınızın rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek itemiyor ve duygularınızı gizlemek istiyorsunuz. Araştırmaya yönelik davranışlarının olumlu sonuç getirmesini istiyorsunuz.

ASLAN: Bugün, mantıksal hareketlenmeler söz konusu olacak. İlişkilerinizde oldukça tutucu davrandığınızın farkındasınız.

İkna edemeyeceğiniz olayların sorumluluğunu almamalısınız.

BAŞAK: Çevrenizde her konuda sizi destekleyecek kişilerin olması, motivasyon gücünüzü arttırıyor. Maddi konuların gündem kazanmasıyla, hırslarınızı para kazanmaya yönlendireceksiniz.

TERAZİ: Bugün, sadece mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz.

İlişkilerinizde duygu ve güven çok önemli ve bu elektriği size yansıtamayan kişilere şans tanımak istemiyorsunuz.

AKREP: Bir çok olayı geçmişle birleştirerek mükemmel bir sentez oluşturacaksınız.

İlişkilerinizde maddesel sorunlar çıksın istemiyorsunuz. Güven duygusunun önemli olduğunu başkaları anlamayabilir.

YAY: Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Planlarınızı yaparken uçuk davranmaktan vazgeçmeli sakinliği tercih etmelisiniz.

OĞLAK: Bugün, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyorsunuz. Duygusal paylaşımlarınız konusunda, partnerinizle birlikte cömert bir tutum izlemelisiniz.

KOVA: Sosyal yapınız güçlü kılacak çalışmalar sergilemek istiyorsunuz. Farkınızın fark edilmesini beklerken, zaman kaybı yaşamak istemiyorsanız, kendi bildiğiniz gibi davranmalısınız.

BALIK: Bugün, ailenizle duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz.

Sempatik kişiliğinizin arkasında gizli yetenekleriniz var. Bunlar açığa çıktığı zaman, enerjik hissediyorsunuz.