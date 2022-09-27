KOÇ: Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.
BOĞA: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.
Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.
İKİZLER: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir.
Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.
YENGEÇ: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.
İletişim konusunda Venüs'ün hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.
ASLAN: Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda.
Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.
BAŞAK: Hayatınıza yeni insanlar girecek ve çok değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.
Karşınıza çıkanların zekasından etkileneceksiniz.
Çevresel koşullarınızı arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.
TERAZİ: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönemdesiniz.
Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz.
AKREP: Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.
Onlara dost olma şansı verebilirsiniz.
Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.
YAY: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmelisiniz.
Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.
OĞLAK: Ailenize karşı derin duygular içindesiniz.
Onların her türlü sorununun yüklenmenize karşın, bazen karşılığını alamıyorsunuz.
Olağan üstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz.
KOVA: Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.
Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız.
Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz.
BALIK: Çevrenizde her şey lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor.
Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevreniz tarafından destek var.