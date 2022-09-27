KOÇ: Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

BOĞA: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.

Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.

İKİZLER: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir.

Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.

YENGEÇ: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.

İletişim konusunda Venüs'ün hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.

ASLAN: Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda.

Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.

BAŞAK: Hayatınıza yeni insanlar girecek ve çok değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.

Karşınıza çıkanların zekasından etkileneceksiniz.

Çevresel koşullarınızı arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönemdesiniz.

Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz.

AKREP: Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.

Onlara dost olma şansı verebilirsiniz.

Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.

YAY: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmelisiniz.

Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.

OĞLAK: Ailenize karşı derin duygular içindesiniz.

Onların her türlü sorununun yüklenmenize karşın, bazen karşılığını alamıyorsunuz.

Olağan üstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz.

KOVA: Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.

Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız.

Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz.

BALIK: Çevrenizde her şey lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor.

Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevreniz tarafından destek var.