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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.09.2022, 00:00

KOÇ: Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

BOĞA: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.
Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.

İKİZLER: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir.
Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.

YENGEÇ: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.
İletişim konusunda Venüs'ün hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.

ASLAN: Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda.
Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.

BAŞAK: Hayatınıza yeni insanlar girecek ve çok değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.
Karşınıza çıkanların zekasından etkileneceksiniz.
Çevresel koşullarınızı arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönemdesiniz.
Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz.

AKREP: Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.
Onlara dost olma şansı verebilirsiniz.
Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.

YAY: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmelisiniz.
Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.

OĞLAK: Ailenize karşı derin duygular içindesiniz.
Onların her türlü sorununun yüklenmenize karşın, bazen karşılığını alamıyorsunuz.
Olağan üstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz.

KOVA: Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.
Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız.
Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz.

BALIK: Çevrenizde her şey lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor.
Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevreniz tarafından destek var.

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