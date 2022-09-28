KOÇ: Birlikte olduğunuz kişiyle ilgili her ikinizi de meşgul eden konu; sevindirici bir şekilde sonuçlanacak. Gereksinimleri ertelemeniz en olmadık hataların kaçınılmaz hale gelmesine neden olabilir.
BOĞA: Gününüzü istediğiniz şekilde gelişen ve oldukça hareketli anlara sahip bir süreç izleyecek. Bugün aile içi sorunlar olarak ortaya çıkabilen durumu, abartma eğilimi içinde olmayın.
İKİZLER: Bugün iletişim içinde olduğunuz yakın çevrenizle bağlantılı olmayan konularda gizemli davranıyorsunuz.
Yaptığınız kendinize yönelik özeleştirilerinizin dozunu yükseltebiliyorsunuz.
YENGEÇ: Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz.
Aynı kararlılık içinde olan bir yaşam düzeyi tutturmanın güçlüğünü göz önüne alırsanız; ön plana alacağınız tek şey var, o da hoşgörülü olmanız.
ASLAN: Her an fırtına kopacakmış gibi bir ruh durumu içinde olmanız sizin suçunuz.
Yaşam tekdüzeliklerine karşı; kafanızda kurguladığınız değişimlerin özünde, kendi bireysel davranışlarınız var.
BAŞAK: Kısa süreli takılmalar sizi meşgul etmeden sonuçlanacak. Hayat ekseniniz iyimser ve kötümser duygularınızı aynı oranda tutabilmeniz, kaçınılmaz bir yaşam gereksinimi haline geldi.
TERAZİ: Önem derecesi olarak ikinci plana atarak ertelediğiniz işlerinizi bir gözden geçirin.
Çünkü bunlar aktivitelerinizin yoğun olduğu günlerde unutuluyor. Önemsiz ayrıntılar sonradan pürüz yaratabilir.
AKREP: Mesleki yeteneğinizin verdiği güvenle, sosyal konularda başarılısınız. Gerekli olan potansiyelin yeterli seviyeye eriştiğinin farkındasınız. Size muhalefet kişilerin yumuşayacağını göreceksiniz.
YAY: Maddi işlerinizle ilgili konularda göstereceğiniz hassasiyeti regüle edemiyorsunuz.
Birbiriyle ilişkili gelişen her bir adımın takipçisi olmalısınız. Aksi taktirde başkalarında hata arıyorsunuz.
OĞLAK: Yanıtını alamadığınız konu da, boşa geçen her an sinir katsayınızı arttırıyor.
Çevrenizde yardımlarını esirgemeyecek dostlarınız var. İçinize kapanarak, kendinize zarar veriyorsunuz.
KOVA: Bazı kişilere karşı soğukkanlı davranışlarınızla öne çıkıyorsunuz. Abartılmış yoğun ilişkilerin yarattığı bu tür ilkel tavırlardan, bir sonraki davranış tarzının denklemini düşünüyorsunuz.
BALIK: Hayatınıza belirleyen sosyal olaylardan etkileniyorsunuz. Sonucunun direk sizi etkileyeceği konularda detayları belirlerken, baskın taraf kendi kişiliğiniz olmalı.
Hatalı davranışlar sergileyebilirsiniz.