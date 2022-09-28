KOÇ: Birlikte olduğunuz kişiyle ilgili her ikinizi de meşgul eden konu; sevindirici bir şekilde sonuçlanacak. Gereksinimleri ertelemeniz en olmadık hataların kaçınılmaz hale gelmesine neden olabilir.

BOĞA: Gününüzü istediğiniz şekilde gelişen ve oldukça hareketli anlara sahip bir süreç izleyecek. Bugün aile içi sorunlar olarak ortaya çıkabilen durumu, abartma eğilimi içinde olmayın.

İKİZLER: Bugün iletişim içinde olduğunuz yakın çevrenizle bağlantılı olmayan konularda gizemli davranıyorsunuz.

Yaptığınız kendinize yönelik özeleştirilerinizin dozunu yükseltebiliyorsunuz.

YENGEÇ: Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz.

Aynı kararlılık içinde olan bir yaşam düzeyi tutturmanın güçlüğünü göz önüne alırsanız; ön plana alacağınız tek şey var, o da hoşgörülü olmanız.

ASLAN: Her an fırtına kopacakmış gibi bir ruh durumu içinde olmanız sizin suçunuz.

Yaşam tekdüzeliklerine karşı; kafanızda kurguladığınız değişimlerin özünde, kendi bireysel davranışlarınız var.

BAŞAK: Kısa süreli takılmalar sizi meşgul etmeden sonuçlanacak. Hayat ekseniniz iyimser ve kötümser duygularınızı aynı oranda tutabilmeniz, kaçınılmaz bir yaşam gereksinimi haline geldi.

TERAZİ: Önem derecesi olarak ikinci plana atarak ertelediğiniz işlerinizi bir gözden geçirin.

Çünkü bunlar aktivitelerinizin yoğun olduğu günlerde unutuluyor. Önemsiz ayrıntılar sonradan pürüz yaratabilir.

AKREP: Mesleki yeteneğinizin verdiği güvenle, sosyal konularda başarılısınız. Gerekli olan potansiyelin yeterli seviyeye eriştiğinin farkındasınız. Size muhalefet kişilerin yumuşayacağını göreceksiniz.

YAY: Maddi işlerinizle ilgili konularda göstereceğiniz hassasiyeti regüle edemiyorsunuz.

Birbiriyle ilişkili gelişen her bir adımın takipçisi olmalısınız. Aksi taktirde başkalarında hata arıyorsunuz.

OĞLAK: Yanıtını alamadığınız konu da, boşa geçen her an sinir katsayınızı arttırıyor.

Çevrenizde yardımlarını esirgemeyecek dostlarınız var. İçinize kapanarak, kendinize zarar veriyorsunuz.

KOVA: Bazı kişilere karşı soğukkanlı davranışlarınızla öne çıkıyorsunuz. Abartılmış yoğun ilişkilerin yarattığı bu tür ilkel tavırlardan, bir sonraki davranış tarzının denklemini düşünüyorsunuz.

BALIK: Hayatınıza belirleyen sosyal olaylardan etkileniyorsunuz. Sonucunun direk sizi etkileyeceği konularda detayları belirlerken, baskın taraf kendi kişiliğiniz olmalı.

Hatalı davranışlar sergileyebilirsiniz.