KOÇ: Arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olsanız bile, fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu değil. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz gibi kullanacaksınız.

BOĞA: Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz.

Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor.

İKİZLER: Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Burcunuzda ilerleyen Mars, kendiniz kadar özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle özel çalışmalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ: Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız.

Bugün, kazançlarınızı arttırmak için bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

ASLAN: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz.

Duygusal veriminiz, doğru kişilerle çalıştığınız zaman artıyor. Kendinizi yalnız hissetmek istemiyorsunuz.

BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz.

TERAZİ: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz.

Ortak çalışmalar içinde olmak ikinizi de mutlu edecek.

AKREP: Bugün dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım işlerinizi gözden geçireceksiniz.

Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.

YAY: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz.

Bugün arkadaşlarınızla ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var.

OĞLAK: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor.

Bugün, bir takım özel konular gündeme gelebilir.

KOVA: Bugün çevrenizi etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini çekeceksiniz. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor.

BALIK: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. Beğenmediğiniz şartları değiştirmek adına çaba harcamaya devam edeceksiniz.