KOÇ: Arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olsanız bile, fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu değil. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz gibi kullanacaksınız.
BOĞA: Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz.
Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor.
İKİZLER: Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Burcunuzda ilerleyen Mars, kendiniz kadar özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle özel çalışmalar yapabilirsiniz.
YENGEÇ: Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız.
Bugün, kazançlarınızı arttırmak için bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.
ASLAN: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz.
Duygusal veriminiz, doğru kişilerle çalıştığınız zaman artıyor. Kendinizi yalnız hissetmek istemiyorsunuz.
BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz.
TERAZİ: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz.
Ortak çalışmalar içinde olmak ikinizi de mutlu edecek.
AKREP: Bugün dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım işlerinizi gözden geçireceksiniz.
Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.
YAY: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz.
Bugün arkadaşlarınızla ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var.
OĞLAK: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor.
Bugün, bir takım özel konular gündeme gelebilir.
KOVA: Bugün çevrenizi etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini çekeceksiniz. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor.
BALIK: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. Beğenmediğiniz şartları değiştirmek adına çaba harcamaya devam edeceksiniz.