Yıldız falınız

KOÇ: KÜÇÜK yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak size önemli gelişimler kazandıracak ve kafa karışıklarınıza çözüm bulacaksınız. Yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz.
BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içe kapanıyorsunuz ki, partneriniz bile sizi anlayamıyor. Ailenizin paylaşmak istediği birçok konuya ilgisiz davranabilirsiniz.
İKİZLER: İLETİŞİM konularında yapacağınız gelişmeler mevcut. Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir.
Güç bağı oluşturacağınız kişilerin sizin için önemli olduğunu unutmamalısınız.
YENGEÇ: KENDİNİZE zaman ayırmalı, yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz. İşinizle ilgili atılımlar söz konusu. İlgili kişiler gündemde olacak.
Dostlarınızı ihmal ettiğinizin farkındasınız.
ASLAN: ÇEVRENİZİN etkisi altında çok fazla kaldığınız için, küçük yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Bazı fikir ayrılıkları tartışmalara neden olabilirsiniz.
BAŞAK: YENİ oluşturacağınız planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli.
Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.
TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZİ destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz.
Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz. Enerjinizin güçlü olması partnerinizin de hoşuna gidebilir.
AKREP: BASKICI duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi savunmaktan korkmuyorsunuz.
Mantıklı davranışlarınız duygusal kişilerin hoşuna gitmeyebilir. Bugün partneriniz sizde farklı duygular oluşturuyor.
YAY: YAPMANIZ gereken çok şey var ve sizi hala kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri, sizin için farklı bir pota oluşturuyor. Onunla işbirliği yapmanız lehinize gelişebilir.
OĞLAK: ÇEVRESEL faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Yeni projeler üzerinde çalışmalar yapmak istiyorsunuz.
KOVA: EĞLENEBİLECEĞİNİZ ortamlarda yeni kişilerle tanışma imkanı doğabilir.
Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere yaşantınızda yer açmayı denemelisiniz.
Maddi konularda yeni açılımlar olacak.
BALIK: SOSYAL ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz.
Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Farklı kişilerle ilginç fikirler