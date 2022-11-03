Yıldız falınız

KOÇ: KÜÇÜK yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak size önemli gelişimler kazandıracak ve kafa karışıklarınıza çözüm bulacaksınız. Yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz.



BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içe kapanıyorsunuz ki, partneriniz bile sizi anlayamıyor. Ailenizin paylaşmak istediği birçok konuya ilgisiz davranabilirsiniz.



İKİZLER: İLETİŞİM konularında yapacağınız gelişmeler mevcut. Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir.

Güç bağı oluşturacağınız kişilerin sizin için önemli olduğunu unutmamalısınız.



YENGEÇ: KENDİNİZE zaman ayırmalı, yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz. İşinizle ilgili atılımlar söz konusu. İlgili kişiler gündemde olacak.

Dostlarınızı ihmal ettiğinizin farkındasınız.



ASLAN: ÇEVRENİZİN etkisi altında çok fazla kaldığınız için, küçük yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Bazı fikir ayrılıkları tartışmalara neden olabilirsiniz.



BAŞAK: YENİ oluşturacağınız planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli.

Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.



TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZİ destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz.

Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz. Enerjinizin güçlü olması partnerinizin de hoşuna gidebilir.



AKREP: BASKICI duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi savunmaktan korkmuyorsunuz.

Mantıklı davranışlarınız duygusal kişilerin hoşuna gitmeyebilir. Bugün partneriniz sizde farklı duygular oluşturuyor.



YAY: YAPMANIZ gereken çok şey var ve sizi hala kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri, sizin için farklı bir pota oluşturuyor. Onunla işbirliği yapmanız lehinize gelişebilir.



OĞLAK: ÇEVRESEL faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Yeni projeler üzerinde çalışmalar yapmak istiyorsunuz.



KOVA: EĞLENEBİLECEĞİNİZ ortamlarda yeni kişilerle tanışma imkanı doğabilir.

Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere yaşantınızda yer açmayı denemelisiniz.

Maddi konularda yeni açılımlar olacak.



BALIK: SOSYAL ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz.

Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Farklı kişilerle ilginç fikirler

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın