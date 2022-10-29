KOÇ: Nedensiz korkularınızı yenip kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Gücü sevdiğiniz için, liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz. Bugün sosyal aktivitelerde yoğunluk var.

BOĞA: Ailevi konularda hassassınız. Takıntılarınız yüzünden bocalayabilirsiniz. Değiştirmek istemediğiniz değer yargılarınızla ikileme düşebilirsiniz. Sorunlardan kaçmayı deneyerek rahatlayabilirsiniz.

İKİZLER: Maddi konularda geri kalmak istemediğiniz için, koşullarını zorluyorsunuz. Yolları kapsayan işlerin gündem kazanmasıyla, yaşantınız hareketlenecek. Enerjinizin güçlü olması, hata da getiriyor.

YENGEÇ: Aileniz ve evinizle ilgili bir takım çalışmalar ön planda. Gerekli donanıma sahipsiniz ama sizi zorlayan olaylara karşı çelişkiler yaşayabiliyorsunuz. Bugün sevdiğiniz kişiye daha anlayışlı olmalısınız.

ASLAN: Bugün enerjinizin sınırlarını siz çizmelisiniz.

Duygularınızı paylaşırken dikkatli olun. Çevrenizin sizi etkilemesine izin vermeyin. Zihinsel enerjinizi ispat edebileceğiniz önemli günlerinizden biri.

BAŞAK: Maddi konularda elde ettiklerinizin üstünde, taleplerinizi gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz.

Güçlü konuma gelmek isteğinizin altında kendinizi ispat etme duygusu yatıyor. Çevre koşulları sizi zorluyor.

TERAZİ: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz için adeta aşkı çağırıyorsunuz. En büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duyma isteğiniz. Bugün gereksiz alınganlık gösterebilir, partnerinizi suçlayabilirsiniz.

AKREP: Güneş tutulmasıyla değişim rüzgarları esiyor. Bugün enerjik ve sağlıklısınız.

Ortaklıklar ve iş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir. Paylaşıma fazla önem vermeniz, bazen hata getiriyor.

YAY: Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz.

OĞLAK: Bazı kişiler tarafından izleniyor olmak size farklı bir aksiyon kazandıracak ve öz güveniniz artacak. Aile bağlarınızın çok güçlü olması nedeniyle, onların sorunlarını da yüklenmenize sebep oluyor.

KOVA: Ay'ın konumu, duygusal yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma fırsatı veriyor. Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz.

İstekleriniz konusunda farklı detaylar üzerinde durmanız güzel.

BALIK: Her türlü ilişkiniz için yoğun bir gün. Takıldığınız konuları çözmeden bırakmıyorsunuz.

Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızla aranızda yeniden bağ kurulacak.

Sanatsal çalışmalarınız gündeme geliyor