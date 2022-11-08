KOÇ: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Başarma içgüdüsüyle hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınız size açık.



BOĞA: TAKINTILI bir kişi değilsiniz. Fakat bugün, çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjisinden olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılıyorsunuz.



İKİZLER: KISA yolları kapsayan haberlerin istekleriniz doğrultusunda ilerleyeceğinden emin olun. Kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor.

Arkadaşlarınızla işbirliği yapın.



YENGEÇ: YÖNETİCİLİK konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor.. Bugün güven duygusuna ve onaya her şeyden çok ihtiyacınız var.



ASLAN: İŞ yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacaksınız. Ortaklıklarda çevrenizden destek göreceksiniz.



BAŞAK:SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. İş bitiriciliğinizle kesin çözümler alıyorsunuz.



TERAZİ: BUGÜN katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.

Düşüncelerinize baskı yapmayın.



AKREP: FİNANS konularının gündeme gelmesiyle, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz. Değişim için uygun bir gün. Gizli anlaşmaların faydasını göreceksiniz. Kendinizi daha iyi anlayacaksınız.



YAY: GİZLİ enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetinizle kazanacaksınız.



OĞLAK: GÜÇLÜ planların kişisi olmanıza rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçtığınız için, tepki alıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullandığınızı göreceksiniz.

Çalışmalarınız olumlu ilerliyor.



KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin, başarılarınıza katkısı olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu önemli. Kısa seyahatleriniz var.



BALIK: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız.

Koşulların sizden yana oluşu; engellerin ortadan kalkmasıyla açıklık kazanıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın