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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.11.2022, 00:00

KOÇ: ÖZEL dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
Etrafınızdakilerin davranışlarından farklı anlamlar çıkarabilirsiniz.

BOĞA: BUGÜN, kendinizi aşma konusunda başarılısınız. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için, çevrenizden takdir alıyorsunuz. Siz her zaman aşılması gereken en zor olan hedefleri seçiyorsunuz.

İKİZLER: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Bugün, tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ: İÇSEL disiplininizi güçlü tutmayı başaracağımız bu günde, olayları sakin bir şekilde izlemeyi yeğleyeceksiniz.
Seyirci kalmayı başarabilirseniz olayların seyri istediğiniz boyuta gelecektir.

ASLAN: DUYGULARINI açıklama konusunda oldukça cesur davranıyorsunuz.
Bugün, hayal gücünüzü kullanabileceğiniz alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu bir şekilde kullanacaksınız.

BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin bazı fikirlerinden etkileniyorsunuz. Onlarla ortak bir proje üretme yoluna gidebilirsiniz.
Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışıyorsunuz.

TERAZİ: İŞ yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile pratik davranışlarınız sayesinde işinizde istediğiniz disiplini kurmayı başaracaksınız. Duygusal konularda daha esnek davranmalısınız.

AKREP: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma yapabilirsiniz.
Mesleki anlamda kendinize disiplin kazandırma çabası içindesiniz.

YAY: HAYATINIZDA duygusal konuların sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, herkesin sorunlarından etkileniyorsunuz.
Bugün dostlarınızın sizden bekledikleri bir takım destekler var.

OĞLAK: ÇEVRENİZDEKİ olayların size sağlayacağı olanakların çok farkındasınız.
Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

KOVA: BUGÜN, duygularınız sizi çok olumlu bir şekilde etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacak ve istediğiniz başarıyı elde etmek için, kendi tarzınızı çevrenize yansıtmak isteyeceksiniz.

BALIK: SEVDİKLERİNİZE her konuda destek vermekten yanasınız. Ailenizin kadınlarıyla ilgili duygusal olaylar gündeme gelecektir. Karşılıklı güven duyguları önemli aşamalara neden oluyor.

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