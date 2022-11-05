KOÇ: ÖZEL dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

Etrafınızdakilerin davranışlarından farklı anlamlar çıkarabilirsiniz.

BOĞA: BUGÜN, kendinizi aşma konusunda başarılısınız. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için, çevrenizden takdir alıyorsunuz. Siz her zaman aşılması gereken en zor olan hedefleri seçiyorsunuz.



İKİZLER: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Bugün, tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz.



YENGEÇ: İÇSEL disiplininizi güçlü tutmayı başaracağımız bu günde, olayları sakin bir şekilde izlemeyi yeğleyeceksiniz.

Seyirci kalmayı başarabilirseniz olayların seyri istediğiniz boyuta gelecektir.



ASLAN: DUYGULARINI açıklama konusunda oldukça cesur davranıyorsunuz.

Bugün, hayal gücünüzü kullanabileceğiniz alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu bir şekilde kullanacaksınız.



BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin bazı fikirlerinden etkileniyorsunuz. Onlarla ortak bir proje üretme yoluna gidebilirsiniz.

Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışıyorsunuz.



TERAZİ: İŞ yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile pratik davranışlarınız sayesinde işinizde istediğiniz disiplini kurmayı başaracaksınız. Duygusal konularda daha esnek davranmalısınız.



AKREP: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma yapabilirsiniz.

Mesleki anlamda kendinize disiplin kazandırma çabası içindesiniz.



YAY: HAYATINIZDA duygusal konuların sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, herkesin sorunlarından etkileniyorsunuz.

Bugün dostlarınızın sizden bekledikleri bir takım destekler var.



OĞLAK: ÇEVRENİZDEKİ olayların size sağlayacağı olanakların çok farkındasınız.

Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



KOVA: BUGÜN, duygularınız sizi çok olumlu bir şekilde etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacak ve istediğiniz başarıyı elde etmek için, kendi tarzınızı çevrenize yansıtmak isteyeceksiniz.



BALIK: SEVDİKLERİNİZE her konuda destek vermekten yanasınız. Ailenizin kadınlarıyla ilgili duygusal olaylar gündeme gelecektir. Karşılıklı güven duyguları önemli aşamalara neden oluyor.