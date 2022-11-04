KOÇ: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi ve yeteneklerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.



BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz.

İlginç ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız.

Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz.



İKİZLER: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanın. . Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. Kazançlar konusunda güçlü destekler alacaksınız.



YENGEÇ: CANLI ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve kişisel başarınızı arttırmayı denemelisiniz.



ASLAN: YAKIN dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Gizliliklerden uzak kalmanız gereken bir gün.

Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.



BAŞAK: İŞİNİZLE ilgili değişimlere hazırsınız.

Çevresel koşullarınız yeniden gözden geçirmelisiniz. Bir çok sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız çok sıkılacaktır.



TERAZİ: KENDİNİZİ ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi, hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.



AKREP: BUGÜN, çevresel ilişkilerinizde zincirleme yapılanmalar söz konusu. Ay, sosyal ilişkilerinizi olumlu etkilerken ilginç fikirlerinizle, yaratıcılığına en çok başvurulan bir kişi oluyorsunuz.

YARATICILIĞINIZI istediğiniz gibi karşı tarafa sunacaksınız. Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz.



YAY: DUYGUSAL ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz.

Bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz.

Dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir.

KOVA: FİZİKSEL özelliğinizi maddesellikle homojen bir şekilde destekleyeceğiniz bir gün. Fırsatları değerlendirmelisiniz.

Bugün çevrenizdeki bazı kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz.



BALIK: SEZGİLERİNİZİN sizi yorduğunu fark ediyorsunuz. Araştırmaya yönelik davranışlarının olumlu sonuç getirmesini istiyorsanız, Bilinçaltınızın rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmemelisiniz.

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