KOÇ: Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın.

Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.

BOĞA: Bugün, duygusal anlamda kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor ve partnerinizin istekleri ön planda. Yaşamınızı yönlendirme konusunda başarılı adımlar atıyorsunuz.

İKİZLER: Kendi düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Acele etmemeli ve olayları sıra ile çözümlemelisiniz.

YENGEÇ: Kendinizi haklı çıkarmak adına bir çok neden buluyorsunuz. Bugün, çevrenizden etkileneceksiniz. Aile içinde farklı bir konumda olduğunuzu hissetmek için, hiç bir fırsatı kaçırmıyorsunuz.

ASLAN: Maddi konularda alacağınız desteğin büyük bir kısmını ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardım sever yapınızı kimse inkar etmiyor.

BAŞAK: Özgürlük duyguları içinde hareket etmek isteyecek ve karşılaştığınız engeller karşısında sinirli tavırlar içinde olacaksınız.

Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklememelisiniz.

TERAZİ: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Bir çok arkadaşınızın katkılarıyla kendiniz farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unuttunuz.

AKREP: Bugün, bilinçaltı öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak olumlu çalışmalar içindesiniz. Planlı şekilde davranarak başarıyı çekiyorsunuz.

YAY: Bugün, maddi konulardaki beklentilerinizi kişisel çabalarınızla birleştirmek isteyebilirsiniz.

Yaratıcı yönünüzü istediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Farklı olan taraflarınızı ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.

OĞLAK: Ailenizin sorunları ile ilgileneceğiniz bir gün içindesiniz. Onlarla yapacağınız çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman başarınız artıyor.

KOVA: Bugün, yanınızda çalışanlara soğuk davranışlar içinde olacaksınız. Yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın. İçinize kapanık davranışlar size yakışmıyor.

BALIK: Parterinizle olan ilişkinizde karşıt düşünceler içinde olmanızı ve zarar görebileceğiniz ortamlardan çabuk uzaklaşmayı bilen sezgisel yapınızı istediğiniz gibi ortaya koyabilirsiniz.