KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için bazı işbirliklerine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında çok daha cesur davranacaksınız.
Motivasyona ihtiyacınız var.
BOĞA: Kariyerinizle ilgili düşünceler içindesiniz.
Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için aktif bir gününüzdesiniz.
Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden bazı işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız.
YENGEÇ: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gündesiniz. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.
ASLAN: Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.
İstekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.
BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi sinirli yapıyor.
İş çevrenizde saygılı ilişkilerin, sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini size yükleyebilirler.
TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün seçmiş bulunuyorsunuz.
AKREP: Düşüncülerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için, olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdeallerinizde ısrarcı bir tavır takınacaksınız. Gücünüzü ilişkilerinizde yansıtmak istiyorsunuz.
YAY: Derin düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz.
Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içinde oluyorsunuz.
OĞLAK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.
Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek tekliflerine hazırlıklı olmalısınız.
Yenilikleri kabullenmiyorsunuz.
KOVA: İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz.
Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Fakat onun bazı inatçı tavırları ise canınızı sıkacaktır.
BALIK: Bugün düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz.
Yeni düşünceler içindesiniz. Kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.