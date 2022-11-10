KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için bazı işbirliklerine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında çok daha cesur davranacaksınız.

Motivasyona ihtiyacınız var.

BOĞA: Kariyerinizle ilgili düşünceler içindesiniz.

Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için aktif bir gününüzdesiniz.

Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden bazı işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız.

YENGEÇ: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gündesiniz. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.

ASLAN: Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.

İstekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi sinirli yapıyor.

İş çevrenizde saygılı ilişkilerin, sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini size yükleyebilirler.

TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün seçmiş bulunuyorsunuz.

AKREP: Düşüncülerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için, olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdeallerinizde ısrarcı bir tavır takınacaksınız. Gücünüzü ilişkilerinizde yansıtmak istiyorsunuz.

YAY: Derin düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz.

Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içinde oluyorsunuz.

OĞLAK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.

Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek tekliflerine hazırlıklı olmalısınız.

Yenilikleri kabullenmiyorsunuz.

KOVA: İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz.

Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Fakat onun bazı inatçı tavırları ise canınızı sıkacaktır.

BALIK: Bugün düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz.

Yeni düşünceler içindesiniz. Kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.