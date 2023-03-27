Yıldız falınız

KOÇ: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin yoğun temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi saklamadığınız için, tepki almaya adaysınız.



BOĞA: Aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacak. Kişiselliğinize önem vermenize rağmen, sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmalısınız.



İKİZLER: Güzel konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.



YENGEÇ: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Özellikle yaşadığınız her şeyin ince hesabını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.



ASLAN: Ortak çalışmalar gereken bir takım çalışmalar içinde olacağınız bir gün. Her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kaliteniz ve coşkunuzu iki katına çıkarırken enerjinizi dengelemeniz gerekiyor.



BAŞAK: İç potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.



TERAZİ: Bugün, sizi fark etmemek imkansız. Ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle ortak çalışmalar içindesiniz.



AKREP: Grup çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün, partnerinizden alacağınız destek önemli. Orijinal fikirli kişiler enerjinizi olumlu etkileyecek.



YAY: Bugün hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görüyorsunuz. Kendinizle ilgili bir takım çalışmalar içinde olacaksınız. Farklı fikirlere saygı göstermelisiniz.



OĞLAK: Bugün partnerinizin özgün fikirleri olacak ve sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz. Kendinizi frenlemeyi öğrenmelisiniz.



KOVA: Plüton artık burcunuzda kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olsanız da, ikilem yaşayabilirsiniz.



BALIK: Araştıracağınız konuların, size sağlayacağı kazançları dikkatli düşünmelisiniz. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı tarafı zor durumda bırakıyorsunuz. Belirli bir strateji uygulamalısınız.

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