KOÇ: Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Olaylara fazla kafanızı taktığınız için, günlük yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz. Takıntılarınızdan vazgeçerek, çok yönlü düşünmelisiniz.

BOĞA: Bugün düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz ortaya sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.

İKİZLER: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman, çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz.

Planlarınızı yaparken, partnerinizin fikirlerini almalısınız.

YENGEÇ: Kariyerinizle ilgili gelişmeler parasal konularınıza yansıyacak. Gün içinde romantik ve duygusal olacaksınız. Bazılarınız duygularını içinde saklayarak, platonik hisler içinde bulunacaklar.

ASLAN: Oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız.

Son günlerinde bir huzursuzluğa kapılabilirsiniz.

Çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz İnatçı tavırlarınız sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

BAŞAK: Enerjiniz oldukça yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.

TERAZİ: Partnerinize olan tutkularınız sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir. Ona, duygusal sürprizler yapabilir ve destek verebilirsiniz.

Çevrenizde, sözde iyi niyetli kişilere dikkat etmelisiniz.

AKREP: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek, çevrenizi irdeleyeceksiniz. Bugün sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda gelişen olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

YAY: Artık eski alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya mükemmel işler çıkıyor. Çevrenizle çoğalan bir ilişki içindesiniz.

OĞLAK: Bugün, yapacağınız iş görüşmeleri eksik olan yönlerinizi ortaya çıkaracak. Dar alanda sıkışmış bulunan imkanlarınızı arttırmanın yollarını arıyorsunuz. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz.

KOVA: Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz.

Düşünceleriniz herkesten çok farklı.

BALIK: Arkadaşlıklar önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız. Duygusal konularda çok temkinli davranıyorsunuz.