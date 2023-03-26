KOÇ: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek.

Çevrenizdekilerin temposu sizi etkileyecek.

Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınızdan tepki almaya adaysınız.

BOĞA: Aşklar gündemde olacak. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacaklar. Kişiselliğinizin önemli olduğunu bilmenize rağmen, sosyal ilişkileri sağlam tutmalısınız.

İKİZLER: Güzel konuşmalarınızla dikkat çekeceksiniz.

Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerle aduygusal bağlarınız güçlenebilir.

YENGEÇ: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalın. Özellikle yaşadığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.

ASLAN: Ortak çalışmalar gereken bir takım çalışmalar içinde olacağınız bir gün içindesiniz.

Her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz.

Yaşam kaliteniz iki katına çıkarırken enerjinizi dengelemelisiniz.

BAŞAK: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularda duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

TERAZİ: Bugün, sizi fark etmemek imkansız bir şey. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz.

AKREP: Grup çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün, partnerinizden de alacağınız destek çok önemli olacak.

YAY: Bugün hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız.

Kendinizle ilgili bir takım çalışmalar içinde olacaksınız.

OĞLAK: Bugün partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz.

KOVA: Plüton artık burcunuzda kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Bugün, güçten yanasınız.

BALIK: Araştıracağınız konuların, size sağlayacağı kazançları konusunda dikkatli düşünmelisiniz. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı taraf zor durumda bırakıyorsunuz.