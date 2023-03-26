KOÇ: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek.
Çevrenizdekilerin temposu sizi etkileyecek.
Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınızdan tepki almaya adaysınız.
BOĞA: Aşklar gündemde olacak. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacaklar. Kişiselliğinizin önemli olduğunu bilmenize rağmen, sosyal ilişkileri sağlam tutmalısınız.
İKİZLER: Güzel konuşmalarınızla dikkat çekeceksiniz.
Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerle aduygusal bağlarınız güçlenebilir.
YENGEÇ: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalın. Özellikle yaşadığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.
ASLAN: Ortak çalışmalar gereken bir takım çalışmalar içinde olacağınız bir gün içindesiniz.
Her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz.
Yaşam kaliteniz iki katına çıkarırken enerjinizi dengelemelisiniz.
BAŞAK: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularda duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.
TERAZİ: Bugün, sizi fark etmemek imkansız bir şey. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz.
AKREP: Grup çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün, partnerinizden de alacağınız destek çok önemli olacak.
YAY: Bugün hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız.
Kendinizle ilgili bir takım çalışmalar içinde olacaksınız.
OĞLAK: Bugün partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz.
KOVA: Plüton artık burcunuzda kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.
Bugün, güçten yanasınız.
BALIK: Araştıracağınız konuların, size sağlayacağı kazançları konusunda dikkatli düşünmelisiniz. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı taraf zor durumda bırakıyorsunuz.