Son günlerin trend cümlesi, "sadece arkadaşız". İlişkilerde yeni bir moda akımı diye düşünürsek birçok soruyu da beraberinde getiriyor.

Yüz yılın karmaşalarından biri daha. Çık işin içinde çıkabilirseniz. İlişki çeşitlerinin içinde kaybolmuş gibiyiz. Neye, hangi anlamı yükleyeceğimizi şaşırmış durumdayız.

Eğer biraz da medyatik bir adınız varsa ve popüler çevrelerde dolaşıyorsanız; attığınız her adıma, konuştuğunuz her cümleye dikkat etmek zorundasınız.

Hele ilişkiler iki ucu tehlikeli konular.

Anlam veremediğiniz beraberliklerin garip bir tadı vardır. Hani bir yemeği, ne sevdiğiniz, ne de sevmediğinizi bilemezsiniz de olsa da olur olmasa da diye düşünürüz. İşte böylesine karışık.

Nereden geldi bu konu aklıma, diye sorduğunuzu biliyorum. Son dönemlerde o kadar çok benzer örnekler yaşıyoruz ki; gel işin içinden çık. Son dönemin bitmeyen kronik ilişkilerinin sonu nereye varacak diye düşünecek ne zamanımız, ne sabrımız kaldı artık. Nerden nereye geldik sorusunun saçmalığının farkındayız.

Değişen dünya düzeninde, kangren olmuş davranışlarımızın altında müthiş bir eğitimsizliğin kol gezmesinin yanı sıra, en büyük nedenin popüler sosyal medya kültüründe yattığını görüyoruz. Konularımızın dibine daha çok inersek, olaylar daha vahim hal alıyor. Toplumsal ve kültürel yapımızın ilişkilerimizi potansiyel olarak etkilediğini, sosyologlar da tescillemiş durumda. Duyguların yeterince olgunlaşmadığı durumlarda; karşımızdaki kişinin bize nasıl davrandığı, bizim ona hangi duyguları niye hissettiğimiz gibi konuları irdelememiz mümkün değil.

HER ŞEY ÇABUK DEĞİŞİYOR

İlişkiler kendi içinde dönüşüme uğradıkça adı sanı değişiyor. Yıllarca birlikte aynı çatı altında yaşadıktan sonra bir patırtı gürültüyle gelen beklenen yol ayırımı ve yeniden karşılaşmalar, dostluklar ve yine aynı çatıyı paylaşımlar sonucunda ilişkinin yeni adı "sadece arkadaşız" oluyor. Her nesil, kendi içinde şekil alan beraberliklerine isim vermekte zorlanmıyor. Genelde hep eski aşklar hafızalarımızda kalmıştır.

Onlar gibi aşk yaşamak ve mutlu olmak hedeflerimiz arasındadır. Şimdilerde her şey çok çabuk şekil değiştiriyor. Aşkın, arkadaşlığa dönüşmesi biraz sancılı olabilir fakat arkadaşlığın, aşka dönüşmesi çok daha akla yatkın gibi geliyor. Aşk ve Arkadaşlık arasında sınır nerede? Bu dönüşümler kolay olabiliyor mu? diye düşünebiliriz. Aslında, aşkın temelinde güçlü bir arkadaşlık vardır. Günlük yaşam paylaşımları aşkı besleyen unsurlardır.

Aşkın bitmesi de ortak alanların azalması değil midir? Aşkın temelinde olan tutku ve cinsel temalar da zamanla farklı boyutlara geçebiliyor.

DUYGULARI TANIMAK ZOR

Bazılarına göre aşk "basit sempati veya bazen derin olabilen" bir sevgi değildir.

O, bizim tahlil edemediğimiz öyle bir histir ki, nereden geldiğini bilmediğimiz gibi, günün birinde nereye kaçıp gittiğini de bilemeyiz. Halbuki; arkadaşlık devamlıdır ve anlaşmaya bağlıdır. Nasıl başladığını gösterebilir ve bozulursa bunun sebeplerini tahlil edebiliriz. Aşkı tanımlamanın zorluğu ise, bu duyguyu tahlil edemiyor olmamızdır. Aşk ve arkadaşlık duygusunu birlikte yorumlama sanatının doğruluğu henüz güncellenmemiştir, eminim hiç kimse de bilmiyordur. Her kafadan değişik sesler ve yorumlar çıkacaktır. Bu konu oldukça yorucudur. Hem aşk hem de arkadaşlık, gelecek nesiller için kafa karıştırıcı terimler olmaya devam edecek olsa da, her ikisi de çok değer verilen duygular ve var olduğunda bir kişinin hayatında zevk veren ilişkilerdir. Evet arkadaşlar duyguları tanımlamak çok zor.

Sadece arkadaşız demekle bitmiyor bu konular. Derinliğini yaşarken kendimizin bile anlayamadığımız, diplerde dolaşırken basit iki kelimeye sığdıramayız. Çok eski bir şarkı geldi aklıma ' Arkadaşımın aşkısın" diye başlıyordu sözleri. Bu konuların boyutları daha da karışık. Galiba sözün bittiği yerde duygular başlıyor.

SÖZ

"Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır." Calvin Coleridge