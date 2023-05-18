KOÇ: Bugünlerde sevdiğiniz kişiden çok şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanarak kazançlarınızı artırabilirsiniz.

Zihinsel aktiviteniz yüksek.

BOĞA: Derin bir ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz.

İKİZLER: Enerjinizi egolarınıza yansıtıyorsunuz.

Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklamanızda yarar var.

YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Bugün, sosyal çalışmalarınıza kariyer kazandırma çabası içindesiniz.

Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestij konusunda güven arıyorsunuz.

ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz.

Karşı cins ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışverişi içinde olacaksınız.

BAŞAK: Çevresel ilişkilerinizde derin ve anlamlı dostluklara önem vermeniz, bugün yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. Kendinizi ispat ederken zekanızdan faydalanmalısınız.

TERAZİ: Başlattığınız bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün.

AKREP: İyi niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız, bazılarının kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız.

YAY: Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermemelisiniz. Bugün, araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz.

OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı, arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz.

KOVA: Sabit düşündüğünüz konularda daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcısınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.

BALIK: Güçlü egolarınız yüzünden, ikilem yaşadığınız gün içinde, olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınız konusunda farklı konularda yoğunlaşmalısınız.