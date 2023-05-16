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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.05.2023, 00:00

KOÇ: Bugün, tam istediğiniz gibi hareketli ve insanlarla bir arada keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.
Bu arada yeni kişilerle tanışma fırsatınız olabilir.
Eşinizin size karşı olan düşkünlüğünden kaynaklanan uyarılarına kulak verin.

BOĞA: Bugün kafanızın bir köşesi, hala işinizde sizi biraz fazla rahatsız eden probleminizle meşgul. Çok yakın arkadaşınızı üzen ve onu yaşamdan uzaklaştıran duygusal sorunları sizi de yakından ilgilendirmesi kafanızı oyalıyor.

İKİZLER: Bir arkadaşınıza görüşmek üzere verdiğiniz sözü unutmayın. Çünkü, insanlar sizin sıcakkanlı davranışlarınızdan etkilenerek, gerçekten bir arada olmak istiyorlar. Aslında tutucu bir kişiliğiniz yok ama bugün gerginsiniz.

YENGEÇ: Toplumsal değerlerinizin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden, kişiselliğinizi ön plana çıkarıyorsunuz.
Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Kazalara müsaitsiniz.

ASLAN: Güçlü enerjinizi kullanacağınız gerekli potansiyele sahip olmanıza karşın, karşı tarafın sürekli sizi denetlemesi sonucunda, bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammül gücünüz yok.

BAŞAK: Fiziksel aktiviteleriniz için, yoğun bir döneme giriyorsunuz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız.
Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Aşk hayatınız karışabilir.

TERAZİ: Yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz.

AKREP: Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz.
Duygusal konularda çekimser ve karamsar davranmakla kendinize sorun yaratıyorsunuz.
Bilinçaltı rüyalarınız yoğunlaşabilir.

YAY: Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu.
Bugün katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız.
Motivasyon gücünüzü arttırmalısınız.

OĞLAK: Ailenizle ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak. Onlarla ortak çalışmalar gündeme gelecek. Onların aksiyonlarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Duygu alış verişi içinde kendinizi mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.

KOVA: Duygusal yönlerinizi ortaya koyan çalışmalar içinde olmanıza rağmen, siz gizli bir güç arayışı içindesiniz. Partnerinizin size odaklaşmasına izin verdiğiniz sürece, onun isteklerinin ağır basacağını unutmamalısınız.

BALIK: Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Aşkta şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Neptün'den önemli destek alıyorsunuz.

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