Yıldız falınız

KOÇ: Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Olayların ötesinde düşünüyorsunuz. Fikirlerinizle davranışlarınız arasında denge kurabiliyorsunuz.



BOĞA: Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda taviz vermekten korkmamalı ve olayların detayları çok önemli.



İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz.



YENGEÇ: Duygusal anlamda kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, kişisel özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, herkesten çok daha fazla çalışmaya meyillisiniz. Size gelen her türlü işi sonuçlandırıyorsunuz.



ASLAN: Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, motivasyon açısından olumlu oluyor. Bugünlerde sınırlı hareket ettiğinizde kısıtlanmış hissediyorsunuz.



BAŞAK: Olaylara yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle kişisel çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız var.



TERAZİ: İkili ilişkilerinizde istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Oysa, biraz daha esnek olmanızın size getireceği pozitif enerjiyi karşı tarafa da yansıtabileceksiniz.



AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Çevrenize karşı yargılayıcı olmayın.



YAY: Bugün, iş arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Siz çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen ender kişilerdensiniz. Sürpriz aşklar için özel bir gün.



OĞLAK: Ailenizin isteklerini çok çabuk hissedebileceğiniz bir gün. Annenizin aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir. Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz.



KOVA: Sıra dışı düşünceler içinde yaşıyor fakat çevrenizin tepkisinden korktuğunuz için, belli etmek istemiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. Toplumsal ilişkilerinizde ikna edicisiniz.



BALIK: Maddi konularda sezgisel yeteneğinizin çok güçlü olması, bazı ideallerinizi ortaya çıkarırken, sizi de farklı kılıyor. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın