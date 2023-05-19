  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.05.2023, 00:00
KOÇ: Bugün keyifsiz bir şekilde güne hazırlanırken, öğleye doğru neşeniz yerine gelecek. Çözülmesi gereken problemlerinizi, kafanızda yeniden düzenleyeceksiniz. Yeni planlarınızı daha çok seveceksiniz.

BOĞA: Birlikte ortak girişimciliğinizin iyi bir yapılanma getirmesi için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz.

İKİZLER: Bugün görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalı, duygularınızı kendinize saklamalısınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Sizden sorumluluk bekleyen kişiler var.

YENGEÇ: Kendinizi aşma konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gün. Uzun vadeli işlerde sizi başarısız gibi gösterenler; aslında bilerek göz ardı ediyorlar.

ASLAN: Bazı konuları kendinize göre gizleme gereği duyacaksınız. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Ortak çalışma içinde bulunduğunuz kişilerin, yaratma gücünden olumlu etkilenebilirsiniz.

BAŞAK: Duygularınızda derinlik arayışı içindesiniz. Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Ailenizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Gireceğiniz ortamlara dikkat etmelisiniz.

TERAZİ: Sıkıntılarınızı paylaşmaktan hoşlanmıyor ve bazı konularda kısır bir döngü yaşıyorsunuz. Kendinizi sgüçlü gösterme savaşı vermeyin. Yakınlarınızın da bulunacağı ortamlarda paylaşımlar içinde olacaksınız.

AKREP: Çevrenizde duygusal konulara uzak görünmeniz yorumlara neden oluyor. Jüpiter'in konumu, çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor.

YAY: Bugün sizin için enerjik ve yaratıcılığınızın körükleneceği bir gün. Fiziksel özelliklerinizi ve olumlu yönlerinizi ortaya koyacak ortamlarda bulunacaksınız.Kendinizi çok verimli hissediyorsunuz.

OĞLAK: Çalışma sisteminiz mükemmel. Bugün görüşeceğiniz kişilerin nitelikli olmasına dikkat ediyorsunuz. Bağlarınızı güçlü tutma eğilimindesiniz. Planlı hareket ettiğinizde istediğiniz sistemi kuracaksınız.

KOVA: Olumlu günlerinizden birinde oluşunuz size güçlü bir motivasyon kazandırıyor. Yazılı anlaşmalar yaparken, aceleye getirmemeli, ayrıntıları düşünmelisiniz. Dikkatinizin dağılmasına izin vermemelisiniz.

BALIK: İlişkilerinizde yoğunluk yaşamanıza neden olan gizemli olaylara ilgi duyacaksınız. Birtakım şeylerin sizden saklandığını hissedecek fakat sakinliğinizi koruyacaksınız. Yollarla ilgili gelişmeler söz konusu.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA