Yıldız falınız

KOÇ: Canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve işleriniz erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyorsunuz. Elinizdeki işleri bitirmeye özen gösterirken yardım alabilirsiniz.



BOĞA: Sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.



İKİZLER: Konuştuğunuz her şeyin altında neden aranmasını istemiyorsanız, net olmayı denemekten başka çareniz yok. Maddi problemleri hafifletebilirsiniz. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize yansıtabileceksiniz.



YENGEÇ: Çalışma hayatınızdaki problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İşbirliğine önem vermenize rağmen, rutin işleri seviyor ve Venüs'ün artılarını kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.



ASLAN: Sosyal açıdan kendinize olan güveniniz artıyor. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli yürüteceksiniz.



BAŞAK: Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınız düşüncelerinize ilgi gösterecek.



TERAZİ: Bu dönem çevrenizle ortak hareket edeceğiniz çalışmalar olacak. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak size hem para kazandıracak hem de ilişkilerinizi destekleyecek işler yapma hedefiniz olacak.



AKREP: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü olmasına özen göstereceksiniz.



YAY: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü olmasına özen göstereceksiniz.



OĞLAK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.



KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin.



BALIK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zorluk yaratabilir. Aşk yaşantınızla ilgili dalgınlık söz konusu olacaktır.





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