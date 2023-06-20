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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.06.2023, 00:00
KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. İdeallerinizle yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz..

BOĞA: Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz. Platonik duygular için ideal bir dönem

İKİZLER: Duygular önemini kaybedecek. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınız sizi olumlu yönlendirecek.

YENGEÇ: Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.

ASLAN: Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Sosyal bağlantılarınız ve becerileriniz hareket kazanacak. kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Verilen sözlerin yerine getirilmesine özen göstermelisiniz.

BAŞAK: Fiziksel anlamda oldukça aktif bir tavır içindesiniz. Yaşam kalitenizi yükseltecek sağlık aktiviteleri size iyi gelecektir. Sosyal yaşantı sizin için önemli. Size karşı özverili davranan kişilere karşı tedbirli olmalısınız.

TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. Kendinizden emin tavırlarınızla çevrenizi etkiliyorsunuz. İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız. Bugün oldukça çekicisiniz.

AKREP: Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak size iyi gelecek. Ortak çalışmalar gerekiyor.

YAY: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız yakın zamarda olacaktır.. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.

OĞLAK: Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız Unuttuğunuz bir aşkınızdan alacağınız haber sizi şaşırtmamalı. Bu dönem, güçlü ve istediğiniz dostlukların temelini atacaksınız.

KOVA: Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. Yaşantınızla ilgili değişimler içinde olacaksınız.

BALIK: Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için, bu dönemde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Her konuda yoğun duygular içindesiniz. İşinizle ilgili odaklaşmak isteyeceksiniz. Her türlü konuda akıllıca kararlar vereceksiniz.
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