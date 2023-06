Yıldız falınız

KOÇ: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.



BOĞA: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.



İKİZLER: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemeli ve cesur olmalısınız.



YENGEÇ: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Atacağınız her adımda dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız.



ASLAN: Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkıyor.



BAŞAK: Kendi haklarınızı savunmanız size hiçbir şey kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz. İnatçı yapınız yüzünden, her konuda ısrarcısınız. Sağlığınızı ihmal etmekle iyi yapmıyorsunuz.



TERAZİ: İş yaşantınızda, enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir günü yaşıyor, çevrenizi duygusal bir şekilde algılıyorsunuz. Hisleriniz mükemmel.

Duygularınızı karşı tarafa hissettirmeyi başarmalısınız. Atılımlarınızı yapmalısınız.



AKREP: Yeni iş atılımlarınız için uygun bir dönem değil. Sabırlı olmalı ve geleceğe umutla bakmalısınız. Duygularınızda dengesiz davranışlardan ve abartılardan vazgeçmelisiniz. Alışkanlıklarınızda ısrar etmemelisiniz. Ufkunuz açık.



YAY: Yapacağınız tüm işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız bir çok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz



OĞLAK: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.



KOVA: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.



BALIK: Bugün, entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

