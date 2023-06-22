Yıldız falınız

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu işbirliklerini gerçekleştireceksiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir.. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorundasınız.



BOĞA: Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken, şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Yeni dostluklara hazır bir dönemdesiniz.



İKİZLER: Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji duyacaksınız. Duygularınızın esiri olmayın.



YENGEÇ: Bugün yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz. Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Bu dönemde özellikle daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek.



ASLAN: Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu düşünce yapınız çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz. Yaşam hırsınız tavan yapacaktır.



BAŞAK: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Kafanızda değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içindesiniz.



TERAZİ: Bir takım gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Sevdiklerinizin

huzuru sizin için takıntı halini almış. Geçmişten gelen olayların muhasebesini yapabilirsiniz.



AKREP: Çevrenizin adına verdiğiniz kararlar onlar tarafından yanlış anlaşılabilir. İlişkinizde karşılıklı tartışma yerine; sorunun dibine inmenizde yarar var. Bugün duygusal ve fanatik konularda eskiye özlem duyabilirsiniz.



YAY: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu olacak. Sorunlarınızı çözme yönünde yol gösterici bir rol alacak, ortak problemlerinizin üzerine gideceksiniz.



OĞLAK: Bugün ilişkilerinizi gözden geçirerek, aksayan yönlerini açığa çıkarın. Geçmiş olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Duygusal anlar yaşayacaksınız.



KOVA: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten

sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.



BALIK: Sıra dışı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız. Dinlendiğiniz zaman çok daha enerjik ve yaşadığınız olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz. Bugün dedikodulu ortamlardan uzak durmaya çalışmalısınız.

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