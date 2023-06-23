KOÇ: Bugün partnerinizle olan ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Hem kendinizi, hem de onu sorgulayarak, zaman kaybediyorsunuz. Olaylara değişik bir felsefe ile yaklaşmak istediğiniz gibi olmadığı zaman, canınız sıkılıyor.

BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

İKİZLER: Ele avuca sığmaz kişiliğinizin altında oldukça güçlü bir mantık yatıyor. Hayalleriniz ve hedefleriniz herkese göre çok farklı. Bulunduğunuz şartların öneminden çok, asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız. Unutmayın.

YENGEÇ: Bazı iş planlarınızı, yollardan gelecek haberlere göre düzenlemeniz gerektiği için, bugün beklemenin ne kadar zor olduğunu hiç kimse sizin kadar anlayamaz. Hata yapmaktan hoşlanmıyor , yoğun bir dönem içine giriyorsunuz.

ASLAN: Yapacağınız tüm işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız bir çok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz

BAŞAK: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

TERAZİ: Mars sizi olumlu etkiliyor. İş çevrenizde kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyor, hedeflerinizi belirliyorsunuz.

AKREP: Bugün, entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz.

Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

YAY: Özellikle sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız.. Yapacağınız atılımlar için, ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.

OĞLAK: Bugün gizli arzularınızın belirginleşmesi, partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. Kişisel çabalarınız, ve ilişkileriniz çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.

KOVA: Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.

Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.

BALIK: Çevrenize karşı farklı davranıyorsunuz.

Duygusal konulara uzak görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. İhmal ettiğiniz dostlarınız sizden haber bekliyor.