Yıldız falınız

KOÇ: Düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşmada tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikrinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdekiler bunu algılayabiliyor ve çaresiz kalıyorlar.



BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Yardımcı olmak isteyeceksiniz. İletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız.



İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Kendinizi ispat ederken kibar yaklaşımlar sergileyin. Para konularında gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. Avantajlı duruma geçebilirsiniz.



YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bakıyorsunuz. Çalışma sisteminizle ilgili yeni bir süreç başlatmak üzeresiniz.



ASLAN: Duygusal konularda kafanız her an karışabilir. Hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanıyorsunuz. Düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın. Size değersiz görünen bazı şeyler önemli olabilir.



BAŞAK: Derin ve keskin görüşler içindesiniz. Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır.



TERAZİ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz bazı özel işlerinizin birikmesine meydan vermeyin. Ele aldığınız konuları sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusunda planlarınız başarı getirecek.



AKREP: Değişik fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda

bırakabilir. Yaşam kalitenizi arttıracak öğeler üzerinde durmanız bazılarına ters gelebilir.



YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve kesin çözümler getiriyorsunuz. Partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Gereksiz tavırlarınız sizi zorlayabilir.



OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var.



KOVA: Duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda beklemeyi tercih etmelisiniz.



BALIK: Yoğun düşüncelerdesiniz ve anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bilinçaltı dürtülerinizin sizin için önemi olduğunu biliyor ve korumaya çalışıyorsunuz.

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