KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için, sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz.

Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışma yaratmamalısınız.

BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.

Planlarınızı uzun vadeli düşünmelisiniz.

İKİZLER: Kendinize özgün davranışlarınızı sergilerken, hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.

İyi niyetinizin farklı algılanması sizi üzebilir. Fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.

YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.

Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değerde. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu biliyorsunuz.

ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Dostlarınızla yapacağınız konuşmaları sayesinde, enerjiniz olumlu etkilenecek.

BAŞAK: Çevre ilişkilerini iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor.

Bugün derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimede farklı bir anlam arıyorsunuz.

TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı, ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Dostlarınız size yardım ediyor.

AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve kararsızlık yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işlerle ilgili sıkı çalışmalısınız.

YAY: Bugün maddesel konular önem kazanıyor.

Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.

OĞLAK: Duygusal gerilimleriniz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullanıyorsunuz.

KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar.

BALIK: Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.

Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.