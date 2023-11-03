KOÇ: Kişisel çekiciliğinizi karşı cins üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu günde, iş birliğine çok önem vereceksiniz. Maddi konularda inatla şansınızı deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz güçlenirken, önünüzdeki engeller kalkıyor.

BOĞA: Duygusal konularda inatçı davranarak, sevdiğiniz kişi ile aranızda problemlerin oluşmasına neden oluyorsunuz. Bugünlerde birlikte çalıştığınız kişilerle kişisel özgürlüğünüz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun.

İKİZLER: Yaşam enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız.

Yaratıcılık dürtülerinizi istediğiniz alanda kullanabilir, bir çok yeni iş için başlangıçlar yapabilirsiniz. Bugün takıntılısınız.

YENGEÇ: Maddi konularda doğru kararlar alacak, birikime ve yatırıma önem vereceksiniz. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanabilir, onlarla yapacağınız olumlu işbirlikleri ve vereceğiniz destek, sizi oldukça mutlu edecek.

ASLAN: Çevrenizle duygusal işbirliği içinde olduğunuz zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz.

Bugün çevresel sorumluluğunuzun farkındasınız.

Yaptığınız bir takım işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandırıyor.

BAŞAK: Bugün bir takım çevresel faktörlerin etkisinde kalabilirsiniz. Takıldığınız konuların özüne ineceksiniz. Farklı olayların önem kazanmasına neden olacak. Israrcı davranarak kendi sisteminizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

TERAZİ: Bugün inanılmaz bir enerjiye sahipsiniz.

Düşündüğünüz her şeyi yapıcı bir şekilde yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve hızlı iletişim zinciri kuracaksınız. Yapmak istediğiniz çok şey var ve sosyal ilişkilerinizde başarılısınız.

AKREP: Kişisel başarınızı arttırma yolunda yapacağınız olumlu gelişmeler sizi bekliyor. İsteklerinizde ısrarcı davranmakla bir çok sorunun altını çiziyor ve gündeme gelmesine neden oluyorsunuz. tepkisel davranışlara dikkat.

YAY: Uzun süredir beklediğiniz şartların, kendiliğinden oluşması sizi şaşırtabilir. Enerjinizi arttıracak olaylar peşinde olabilirsiniz.

Bulunduğunuz şartların sosyal yönüyle değerlendirmeniz, size farklı bir statü kazandırıyor.

OĞLAK: Bilinç altındaki başarı hırsınızı yaşama geçirme konusunda verdiğiniz savaş, çevresel koşulları doğru kullanmanızdan geçiyor.. Üst düzeydeki kişileri olumlu bir şekilde etkilemeniz mümkün. Durum değerlendirmesi yapmalısınız.

KOVA: Bugün çevresel koşulların olumlu etkileri sizden yana. Koç burcunda ilerleyen ay , özgürlük sınırlarınız aşarak kendinizi daha da iyi ifade edeceğiniz, koşulları sunuyor.. Yeter ki eski hatalarınızı yeniden gündeme getirmeyin.

BALIK: Ani öfkelerden kaçınmalısınız. Bugün sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmeniz gerekir. Mantıksal olaylara duyguları karıştırdığınız zaman zorlanıyorsunuz.