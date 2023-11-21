KOÇ: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Bir çok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamayı ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı.

Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.

İKİZLER: Kazançlarınızı arttıracak i bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için, yeterli nedenleriniz var.

Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz olumlu etkilenecek.

YENGEÇ: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün..

Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

ASLAN: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönem

BAŞAK: Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacaktır. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecektir.

Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve oldukça kaprisli oluyorsunuz, dikkat...

TERAZİ: Bugün sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşlarının olumlu destekleri sayesinde, bir çok problemlerinizin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz.

AKREP: Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu.

Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz.

Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Rradikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz..

YAY: Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır.

OĞLAK: Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız.

KOVA: Geçmişe teslim olmamalısınız. Gücünüzü arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz.

Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek boyutlara getirmemelisiniz.

BALIK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız.

Seçici davranıyor ve direnç gösteriyorsunuz.