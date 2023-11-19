KOÇ: Yatırımlar konusunda inatçı bir tablo çiziyorsunuz.

Güven duygusunun yarattığı motivasyon gücü, aynı zamanda başarılı olma konusunda size destekleyici bir zemin hazırlıyor. Sevdiklerinizin işlerine çok fazla karışmamalısınız.

BOĞA: Hedeflerinizi yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı kuralları, kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz.

Çevre ilişkilerinizde , dengelerinizle başınız dertte.. Bugün, disiplinli davranmakla bir çok başarıyı garantileyebilirsiniz.

İKİZLER: Sosyal ve çevresel ilişkilerinizde istediğiniz denklemi kurabileceğiniz bir gün. Yardım sever duygularınız atakta. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız.

YENGEÇ: İşlerinizi zamanında yetiştirerek gerekli disiplini sağlamalısınız. Duygusal konularda fazla hassas olduğunuz bir gün içindesiniz.

Mars'ın konumu, maddi konularda ise, bazı borçlarınızı tahsil edeceğinizi gösteriyor.

ASLAN: Öz güveninizi ortaya koyarak, finans konularınızı gözden geçirmelisiniz. Hayal ettiğiniz her şeyi yeniden yapılandıracak, iş yaptığınız kişilerle, istediğiniz performansı yakalayacak ve bir çok fırsatı birlikte yaşayacaksınız.

BAŞAK: Enerjinizi en iyi şekilde ortaya dökebileceğiniz bir gün. Sosyal çalışmalardan hoşlanıyor ve çevrenize de destek vermek istiyorsunuz. Toplumsal ihtiyaçlarınızı doğrultusunda hareket ederek, egonuzu ön plana çıkarıyorsunuz.

TERAZİ: Bugün Ay'ın konumu, olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz.

Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz.

AKREP: Çevrenizle paylaşmak adına yaptığınız çalışmaların, ödülünü beklemeniz en büyük hakkınız.

Hayal kırıklığı yaşadığınız zaman, her şeyden soyutluyorsunuz. Karar vermeden önce detaylar üzerinde durmalı ve acele etmemelisiniz.

YAY: İlişkilerinizde sürekli bir aşama içindesiniz. Bugün zihinsel aktivitenizin yüksek oluşu ve olaylara her zamankinden daha yapıcı davranarak kariyer konusunda girişimciliğinizi istediğiniz şekilde kullanabileceksiniz.

OĞLAK: Bugün, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve bir çok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız.

Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz.

İlişkilerinizi ustaca kullanıyorsunuz.

KOVA: Bugün, çevre ilişkilerinizin güçlü bir şekilde gündeme gelmesiyle, sizi fazla meşgul edecek alanlarınız artıyor ve gözlemci yönünüz fazla ortaya çıkıyor.. Gerekli donanımızın size sağlayacağı avantajlara güvenmelisiniz.

BALIK: Kendinizi çok iyi ifade edebileceğinize inandığınız için, her zaman çevrenizi sorguluyorsunuz.

Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz. olaylara hakim olma duygusu içindesiniz.