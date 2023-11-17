KOÇ: Dostlarınızla bir araya gelmekten keyif alacağınız bir gün. Duygusal ilişkilerinizi genişletmek ve çapını büyütmek istiyorsunuz. Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen kişilerden birisiniz. Bakış açınınız ses getirecek.

BOĞA: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

Zevklere düşkünlükte artış olabilir.

İKİZLER: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

Çevrenize taviz vermek zorundasınız.

YENGEÇ: Yakın dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

Fiziksel zevkleriniz ön plana çıkacaktır.

ASLAN: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmaların gündeme geleceği bir dönemdesiniz.

BAŞAK: Bugün, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz.

Değişimlerden fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Ortam yaratma konusunda etkin çaba göstermeniz gerekebilir.

TERAZİ: Partnerinizden çok fazla talep içinde olduğunuz bugün içinde, alıngan ve kırılgan tavırlarınızla ilginç bir tablo çiziyorsunuz. . Çevrenizdeki her şeyin dengeli olmasına dikkat ederseniz başarıya daha çabuk yaklaşırsınız.

AKREP: Arkadaşlarınızla işbirliği içinde olmanız, sizi oldukça mutlu edecek. Sevdiklerinizle aranızda sıcak ilişkilerin gelişebileceği bir günde olmanız, sizi istediğiniz gibi mutlu edecek. Ani masraflar karşısında dikkatli olmalısınız.

YAY: Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.

Güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla, organize çalışmalar içinde bulunacak, grup çalışmalarınızdan kazançlı çıkacaksınız.

OĞLAK: Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün..

Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak sıra dışı konuşmalar yapmamalısınız.

KOVA: Maddi sorunlarınızı yeniden gözden geçirdikten sonra, asıl yapmak istediğiniz planlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Katılacağınız toplantılarda, mantıklı ve sistemli düşüncelerin hakim olduğu bir paylaşım içinde olacaksınız.

BALIK: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için, sorunlar sizin hatanız yüzünden büyüyecektir