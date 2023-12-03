KOÇ: Siz her zaman doğal olmaktan yanasınız.

Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.

BOĞA: İnandığınız şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz.

Her zamankinden fazla çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor.

Eğlenceli olaylar gündeme gelecektir.

İKİZLER: Bugün sözleriniz anlamlı ve güzel. Olayları belli bir dengede tutmaya çalışıyor olmanız, sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulacak olan konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.

YENGEÇ: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz.. Duygusal davranmamalı ve mantıksal olmalısınız.

Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmeli ve hızlı karar vermemelisiniz.

ASLAN: Bugün özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için hata yapma olasılığınız son derece zayıf. Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele verilmiş kararlar sizi yanıltabileceğinizi çok iyi biliyorsunuz.

BAŞAK: Araştırmacı yapınızı daha da derinleştirme ihtiyacı içindesiniz. Bugün, ele aldığınız her konuyu irdelemekten yorulabilirsiniz. Arkadaşlarınız bazı önemli sorunlarını sizinle paylaşmak isteyeceklerdir. Dikkatli olun.

TERAZİ: Araştırmayı seviyor ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek seyrediyor. Kendinizi yargılamaktan vazgeçin ve her şeyi olduğu gibi kabul etmesini öğrenin. Yollar söz konusu olabilir.

AKREP: Yönetilmekten nefret ettiğiniz için, işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz. Her türlü yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşılaşacağınız kişilerin kişisel özellikleri sizin için önemli.

YAY: Duygusal konularda kendinizi gizlemekten vazgeçmelisiniz. Saydam olmanızın zamanı geldi. İsteklerinizi gerçekleştirme çabası içinde olacak ve birçok kombinasyon çalışmalar içinde olacaksınız. Herkes size hayran.

OĞLAK: Yeni başlangıçlar ilginizi çekiyor ama cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz.

Bugün, partnerinizle birlikte ortak kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmeyi amaçlıyorsunuz.

KOVA: Yeteneğinizi severek denemek isteyebilirsiniz.

Yaptığınız çalışmaları kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bugün hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma platformu oluşturabilir, çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz.

BALIK: Bugün sağlıklı yaşam konusu gündeme gelebilir ve birçok diyet çeşitlerini gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paslaşmanız gereken konular söz konusu. Ortamlarda aktif çalışmalarınızla dikkat çekeceksiniz.