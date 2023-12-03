KOÇ: Siz her zaman doğal olmaktan yanasınız.
Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.
BOĞA: İnandığınız şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz.
Her zamankinden fazla çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor.
Eğlenceli olaylar gündeme gelecektir.
İKİZLER: Bugün sözleriniz anlamlı ve güzel. Olayları belli bir dengede tutmaya çalışıyor olmanız, sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulacak olan konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.
YENGEÇ: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz.. Duygusal davranmamalı ve mantıksal olmalısınız.
Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmeli ve hızlı karar vermemelisiniz.
ASLAN: Bugün özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için hata yapma olasılığınız son derece zayıf. Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele verilmiş kararlar sizi yanıltabileceğinizi çok iyi biliyorsunuz.
BAŞAK: Araştırmacı yapınızı daha da derinleştirme ihtiyacı içindesiniz. Bugün, ele aldığınız her konuyu irdelemekten yorulabilirsiniz. Arkadaşlarınız bazı önemli sorunlarını sizinle paylaşmak isteyeceklerdir. Dikkatli olun.
TERAZİ: Araştırmayı seviyor ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek seyrediyor. Kendinizi yargılamaktan vazgeçin ve her şeyi olduğu gibi kabul etmesini öğrenin. Yollar söz konusu olabilir.
AKREP: Yönetilmekten nefret ettiğiniz için, işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz. Her türlü yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşılaşacağınız kişilerin kişisel özellikleri sizin için önemli.
YAY: Duygusal konularda kendinizi gizlemekten vazgeçmelisiniz. Saydam olmanızın zamanı geldi. İsteklerinizi gerçekleştirme çabası içinde olacak ve birçok kombinasyon çalışmalar içinde olacaksınız. Herkes size hayran.
OĞLAK: Yeni başlangıçlar ilginizi çekiyor ama cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz.
Bugün, partnerinizle birlikte ortak kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmeyi amaçlıyorsunuz.
KOVA: Yeteneğinizi severek denemek isteyebilirsiniz.
Yaptığınız çalışmaları kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bugün hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma platformu oluşturabilir, çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz.
BALIK: Bugün sağlıklı yaşam konusu gündeme gelebilir ve birçok diyet çeşitlerini gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paslaşmanız gereken konular söz konusu. Ortamlarda aktif çalışmalarınızla dikkat çekeceksiniz.