Yıldız falınız

KOÇ: Başarınızın sezgilerle pekiştiğine inanıyor ve çalışmalarınızı buna göre yönlendiriyorsunuz. Olaylar karşısında mantığınızı da öne çıkarmalısınız. Sempatik bir görünümünüzün olmasına rağmen durgunluğunuz var.



BOĞA: Yoğun iş temposu içinde, çalışırken kendinizi unutuyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızdan da, aynı tempoyu beklemeniz hata oluyor. Yenilikçi olduğunuz kadar tutucu taraflarınızda var. Bugün duygularınızı dengelemelisiniz.



İKİZLER: İş yaşantınızdaki becerileriniz her zaman takdir görüyor. Bu özelliğinizi herkes biliyor ve size hak veriyor. Başarılarınız, sizi şımartmamalı. Araştırma ve kendinizi geliştirme konusunda yetenekleriniz sizi başarıya götürecek.



YENGEÇ: Gördüğünüz haksızlıklar sizi katı ve savunmasına düşkün bir kişi yapıyor. Bu konuda aşırıya kaçmamak şartıyla haklısınız. Sezgilerinize olan güveniniz nedeniyle ona karşı olmayacak düşünceler geliştiriyorsunuz.



ASLAN: Sezgilerinizin egemen olduğu zihin yapınızla çoğu zaman avantajlı oluyorsunuz. Çünkü, gereken önlemleri katı bir şekilde alıyorsunuz. Bazen, kendinize olan güveniniz size hata yaptırıyor. Bildiğinizi okuyorsunuz.



BAŞAK: Bilinçaltınız sizi zorluyor. Hem sevdiğinizle hem de kendinizle mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün potansiyelinizi düşürmeyin. Özellikle, duygularınızı kimse ile paylaşmamak gibi bir probleminiz var.



TERAZİ: Bazı olumsuzluklar, önünüzdeki engelleri kaldırabilmek için sizi daha çok cesaretlendirmeli. Kendinizi bırakmayın. Yaşam deneyimleriniz bilginizin ham maddesini aklınız sağlıyor. Güveninizi yitirmeyin.



AKREP: Başkaları ile kendinizi karşılaştırmayın. Böyle davrandığınızda umarsız ve alaycı davranarak, karşılıklı gerginliğe neden oluyorsunuz. Yakınlarınızla ilgili sorunlar gündemde. İş yeteneğinizi kullanmak için iyi bir gün.



YAY: Maddi konularla ilgili takıldığınız konularda hiç kimsenin fikrini almak isteyişinizin altında kendinize olan sonsuz güven duygunuz yatıyor. Daha fazla enerjiye gereksinim duyuyorsunuz. Yapmanız gereken o kadar çok iş var.



OĞLAK: İnsan ilişkilerinde kibar ve yardımsever olduğunuz kadar da, olabildiğince alıngansınız. Yoğun duygusallığınız nedeniyle sürekli değişen moraliniz sizi gerçekten yıpratıyor. Bu özelliğinizi daha yapıcı bir şekilde yansıtın.



KOVA: İş arkadaşınızla olan küçük tartışmanız sizi hüzünlendirebilir. İş yerinizdeki ilişkilerinizin iyi olduğu ve işlerinizin iyi gittiği sürece sahip olduğunuz neşeli tavrınızı, özellikle küçük sürtüşmelerden korumalısınız.



BALIK: İşinizle ilgili gecikmeler yüzünden eleştirilebilirsiniz. Buna neden olan etkenin de size hiçbir yararı olmadığını görüyorsunuz. Yoğun iş yaşamınızı, seyahat düşlerinizle dengelemeye çalışıyorsunuz. Kendinize zaman ayırın.

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