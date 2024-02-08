KOÇ: Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz. Sezgilerinize güvenebilir, isteklerinizi yaşantınıza geçirebilirsiniz.

BOĞA: İş yaşamınızda fazla tedirgin davranıyorsunuz. Bugün, toplumsal ilişkilerinizde, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak ve duygu paylaşımlara yer verecek bir tutum izleyeceksiniz. Bu, yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarıyor.

İKİZLER: Sık değiştirdiğiniz yaşam rutinleriniz nedeniyle; çevrenizde anlaşılması zor bir kişilik olarak tanınıyorsunuz. Enerjiniz düştüğü zaman iş veriminiz azalıyor. Üst düzeyde yön verecek farklı kişilerle bir araya geleceksiniz.

YENGEÇ: Bugün partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde aldığınız ortak kararları yaşam geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Mantıklı davranışlar paralelinde entelektüel ilişkilerinizi doğru rotaya çekmelisiniz.

ASLAN: Hedefiniz belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Sağlam bir akılcılıkla, engeller karşısında pes etmiyorsunuz. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde. Maddesel isteklerinizde fazla bir artış var.

BAŞAK: Toplumsal yaşantınızla ilgili ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, size fazladan sorumluluk getirecektir. Elinizdeki işlerin gelişmesiyle ilgili duraklamalar yaşayabilirsiniz. İlişkileriniz yeni bir boyuta giriyor.

TERAZİ: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz fakat bazı tereddütleriniz var. Patik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Sürekli hareket halinde olmak sizi mutlu ediyor.

AKREP: Bugün düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı yaklaşımı seçin. Fikirlerinizde aşırılık görülebilir. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz.

YAY: Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Oysa, yakın zamanda yaşadığınız olumsuzluklardan almanız gereken dersler; sizi biraz daha temkinli olmaya yöneltmeli. Bugün arkadaşlarınıza ve çevrenize hakim olabiliyorsunuz.

OĞLAK: Duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Özellikle sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Daha esnek olursanız, kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. Fırsatlar söz konusu.

KOVA: İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bugün çalışmalarınızda estetik yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz.

BALIK: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşleriniz veya yakın akrabalarınızın sizden destek beklemeleri sonucunda, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek.