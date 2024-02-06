KOÇ: Toplumsal başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunuzu siz de biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Bugün birlikte olduğunuz kişilere geleneksel ve sahiplenme duyguları ile yaklaşacaksınız. Seviliyorsunuz.

BOĞA: Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi bağlamınızda irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak, kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.

İKİZLER: Fırsatlardan faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. İlişkilerinizde maddesel olaylar gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamalarınızı arttırabilirsiniz.

YENGEÇ: Dostluk duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.

Bugün birçok organizasyona katılacaksınız.

ASLAN: Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınız kullanabilirsiniz.

Kişisel zevklerinizi onlarla paylaşmaktan son derece mutlu olacaksınız. Fakat bazı konularda güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu.

BAŞAK: Kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak, çevrenizi etkileyeceksiniz. Ay'ın bulunduğu konum, sosyal yaşantınıza canlılık verirken, mantık karmaşası yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: Bugün düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin.. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz.

Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu.

AKREP: Partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız, bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız.

İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz. Kendinizi şımartmalısınız.

YAY: Düşünceleriniz paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz sizi farklı yapabilir fakat haberleşme konusunda ketum davranmanız, sizin için önemli açılımlara neden olacak.

OĞLAK: Kendinizi ifade etmek için her türlü fırsatların size sunulduğunu görüyorsunuz Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar için her şey mükemmel gelişiyor.

KOVA: Bireysel duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz.

Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız. Çevresel desteğe ihtiyacınız var.

BALIK: Çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.

Önemli konular gündeme gelecek.