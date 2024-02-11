KOÇ: Bugün, tam istediğiniz gibi hareketli ve insanlarla bir arada keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

Bu arada yeni kişilerle tanışma fırsatınız olabilir. Eşinizin size karşı olan düşkünlüğünden kaynaklanan uyarılarına kulak verin.

BOĞA: Bugün kafanızın bir köşesi, hala işinizde sizi biraz fazla rahatsız eden probleminizle meşgul.

Çok yakın arkadaşınızı üzen ve onu yaşamdan uzaklaştıran duygusal sorunları sizi de yakından ilgilendirmesi kafanızı oyalıyor.

İKİZLER: Bir arkadaşınıza görüşmek üzere verdiğiniz sözü unutmayın. Çünkü, insanlar sizin sıcakkanlı davranışlarınızdan etkilenerek, gerçekten bir arada olmak istiyorlar. Aslında tutucu bir kişiliğiniz yok ama bugün gerginsiniz.

YENGEÇ: Toplumsal değerlerinizin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden, kişiselliğinizi ön plana çıkarıyorsunuz.

Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Kazalara müsaitsiniz.

ASLAN: Güçlü enerjinizi kullanacağınız gerekli potansiyele sahip olmanız karşın, karşı tarafın sürekli sizi denetlemesi sonucunda, bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammülünüz yok.

BAŞAK: Fiziksel aktiviteleriniz için, yoğun bir döneme giriyorsunuz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız.

Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek Aşk hayatınız karışabilir.

TERAZİ: Dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Dikkatli olun.

AKREP: Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz.

Duygusal konularda çekimser ve karamsar davranmakla kendinize sorun yaratıyorsunuz.

Bilinçaltı rüyalarınız yoğunlaşabilir.

YAY: Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu.

Katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız.

Motivasyon gücünüzü arttırmalısınız.

OĞLAK: Ailenizle ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak. Onlarla ortak çalışmalar gündeme gelecek. Onların aksiyonlarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Duygu alışverişi içinde kendinizi mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.

KOVA: Duygusal yönlerinizi ortaya koyan çalışmalar içinde olmanıza rağmen, siz gizli bir güç arayışı içindesiniz. Partnerinizin size odaklaşmasına izin verdiğiniz sürece, onun isteklerinin ağır basacağını unutmamalısınız.

BALIK: Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Aşkta şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Neptün'den önemli destek alıyorsunuz.