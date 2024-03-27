KOÇ: Canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz.

Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, yardım alabilirsiniz.

BOĞA: Çalışma hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İşbirliğine önem vermenize rağmen, rutin işleri seviyor ve Venüs'ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.

İKİZLER: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, Net olmayı denemekten başka çareniz yok. Maddi problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyeliniz de yansıtabileceksiniz.

YENGEÇ: Sosyal açıdan kendinize olan güveniniz artıyor. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak..

Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.

ASLAN: Sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.

BAŞAK: Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.

TERAZİ: Bu dönem, çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak Size hem para kazandıracak hem de kişisel ilişkilerinizi destekleyecek işler yapmak hedefiniz olacak.

AKREP: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin.

Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın..

Çünkü görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.

YAY: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz içinde, garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.

OĞLAK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sistemli hareket etmelisiniz.

KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin.

Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.

BALIK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır.