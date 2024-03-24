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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.03.2024, 00:00

KOÇ: Duygularınızda asla yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinizi güven duymanız, yapacağınız işler konusunda daha da başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütleriniz olmasın.

BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor, Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmak isteyeceksiniz.

İKİZLER: Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz.
Geleceğe ait planlar yaparken, o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki çevrenizi bile düşündürüyor ve şaşırtıyorsunuz.

YENGEÇ: Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu sizin moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için her konuya uygun çözümler getirmelisiniz.

ASLAN: Partneriniz duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görülüyor. Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.

BAŞAK: İsteklerinizde ısrarcı ve inatla davranırsanız doğal olarak engellerle karşılaşabilirsiniz.
Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz.
Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.

TERAZİ: Yalnızlık duygusu tarzınız değil ama bugün kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var.
Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak geleceğinize güvenle bakıyorsunuz.

AKREP: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız.
Kendinize güveniyor olmanız, çevreniz içinde olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.

YAY: Güçlü bir enerjiniz var ve bugün her şeyi kendi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz.
Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz.
Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, olaylara temkinli gitmelisiniz.

OĞLAK: Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.
Yaşam temponuz daha da hızlanıyor.

KOVA: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

BALIK: Birçok fikirden yola çıkarak, mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda, değişimlere hazır olmalısınız.
Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. Çok bireysel olmayın.

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