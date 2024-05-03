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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.05.2024, 00:00

KOÇ: Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz.
Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz.
Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

BOĞA: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Öncelikle duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün derin düşünce içindesiniz.
Bazı masraflar gündemde

İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Fakat size karşı gelenlere de gerekli tepkinizi göstereceksiniz.
Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavramanız gündeme geliyor.

YENGEÇ: Siz artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.
Gelişigüzel ilişikler yaşamak istemediğiniz içi, karşınıza çıkan kişilere istemeden seçici davranıyor ve yüksek frekansta olmasına dikkat ediyor, harikalar yaratıyorsunuz.

ASLAN: Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak, partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz.
Aşk ve mantık kol kola gezecekler.
Sosyal ilişikleriniz yoğunluk kazanmaya devam ederken cazip kişiler ilginizi çekecektir.

BAŞAK: Konuşacağınız ve paylaşımlarınızı aktaracağınız kişilerin önemli destek verici davranışları sizi memnun edecektir. Aranızda kavga çıkmasını istemiyorsanız sevgilinizle sosyal aktivitelere beraberce katılmaya teklif etmelisiniz.

TERAZİ: Tanışacağınız kişileri etkilemek için özel bir çaba sarf etmenize de gerek kalmayacaktır.
İş konusunda yardım alacağınız kişilerin, sizden çok farklı olması sizde hayranlık uyandıracaktır.
Dengeleriniz önemli.

AKREP: Proje geliştirmek için yeni bir araştırma içine gireceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınız zaman şartlar sizden yana olacak. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz

YAY: Yardım etme duygunuz artarken zevkler konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Bu yüzden sağlığınız olumsuz etkilenebilir. Öz disiplininiz güçlenirken, rahat ortamları tercih edeceksiniz.
Güçlü pozisyonlarda çalışmalısınız.

OĞLAK: Bugün enerjinizi evinize ayıracaksınız. Katılacağınız arkadaş toplantılarında eski dostlarınızı görme şansı elde edeceksiniz. Bazıları da gruplaşmalar yaşayarak gerilimli bir ortam içine düşebilirler. Kendinize zaman ayırın.

KOVA: Bugün para konularında akıllıca davranacaksınız.
Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız pratik yaşama özlem duyacaklardır.

BALIK: Sosyal konumunuzda yükselme olabilir. Bu anlamda katılacağınız aktivitelerde yeni kişilerle karşılaşacak, duygusal açıdan etkilenebileceğiniz anlar yaşayacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin ilgileri hoşunuza gidecektir.

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